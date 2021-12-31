Усі відповіді зібрав фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова.

Важливо Третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів – соцопитування

Головні події в Україні у 2021 році

Найважливішими подіями 2021 року українці вважають:

пандемію коронавірусу – 6,5%,

30-річчя незалежності України – 6,3%,

вакцинацію від COVID-19 – 5,9%.

Також жителі нашої країни віднесли до важливих подій:

відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 4,4%,

розслідування операції із затримання членів ПВК Вагнера – 3,8%,

закон про відкриття ринку землі – 3,7%,

загрозу вторгнення Росії – 3 %,

війну – 2,8%.



Ключові події в Україні у 2021 році / Дані фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Ключові події, що трапилися у світі у 2021 році

Щодо світових подій, то тут жителі України відзначили:

пандемію коронавірусу 12,1%,

обрання нового канцлера Німеччини 6,6%,

прихід Талібану до влади в Афганістані та виведення військ США з республіки 6,5%,

переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна 5,6%,

вибори у США 4,8%,

COVID-вакцинацію 4,5%,

міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі 2,5%,

події у Білорусі 1,9%,

загрозу вторгнення Росії 1,6%,

переговори Байдена та українського лідера Володимира Зеленського 1,2%,

війну 1,1%.

За підсумками 2021 року більшість українців – 46% – заявили, що були щасливі. Натомість зовсім нещасливі були 8%.

Що відомо про дослідження Опитування проводилося з 17 по 22 грудня 2021 року у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитали 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки складає 2,3%.

Це цікаво – підсумки 2021 року: дивіться відео