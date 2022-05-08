Какие "спецефекты" Путин готовит Украине, миру и России на 9 мая

Поднятие в небо над Москвой спецборта Путина, который называют "самолетом судного дня", станет очередной болезненной выходкой российских властей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Ядерные "ребусы"

Пропагандисты говорят, что таким образом Путин дает Западу знать о возможности использования против Украины ядерного оружия.

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Однако не додумываются, что, прежде всего, Путин посылает сигнал самим россиянам о том, что готов бросить их умирать от результатов своих больных действий.

Что касается возможного объявления Украине войны 9 мая: с практической точки зрения такое решение Путина самоубийство и лишь ускорит падение его режима. Но Путин давно потерял чувство риска и угрозы для себя и способен на все.



Путин стремится запугать не только мир, но и собственный народ, которому намекнул, что не будет жалеть его в войне / Фото Getty Images

В то же время, я думаю, что объявление войны против Украины не даст желаемого для России результата. Ведь российский патриотизм – виртуальный. Он начинается с громких обещаний и ударов себя в грудь, однако часто на этом этапе и заканчивается.

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