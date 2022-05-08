Ядерні "ребуси"

Пропагандисти кажуть, що в такий спосіб Путін дає знати Заходу про можливість використання проти України ядерної зброї.

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Однак не додумуються, що перш за все Путін надсилає сигнал самим росіянам про те, що готовий кинути їх помирати від результатів своїх хворих дій.

Що стосується можливого оголошення Україні війни 9-го травня: з практичного погляду таке рішення Путіна є самогубством та лише пришвидшить падіння його режиму. Але Путін давно втратив відчуття ризику та загрози для себе і здатен на будь-що.



Путін прагне залякати не лише світ, але й власний народ, якому натякнув, що не шкодуватиме його у війні / Фото Getty Images

Водночас я думаю, що оголошення війни проти України не дасть бажаного для Росії результату. Адже російський патріотизм – віртуальний. Він розпочинається із гучних обіцянок та ударів себе в груди, однак часто на цьому ж етапі й закінчується.

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