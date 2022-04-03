Какие страны ЕС экспортировали оружие в Россию, несмотря на эмбарго

Еще в 2014 году наложили эмбарго на экспорт оружия из Европы в Россию. Однако страна-агрессор еще 6 лет продолжала покупать оружие ЕС по крайней мере до 2020 года.

Кремль продолжал активно закупать ракеты, самолеты, торпеды и бомбы. Об этом свидетельствуют публичные данные, которые проанализировали иностранные журналисты-исследователи.

Заметьте "Пусть увидят последствия политики уступок": Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Законодательные нормы Евросоюза запретили продажу оружия в этой тоталитарной стране. Однако страны, экспортировавшие оружие в Россию, воспользовались юридической лазейкой в ​​нормах. Это требовалось не для новых поставок будущих средств совершения террора, а только для продолжения многолетнего экспорта.

Какие страны обеспечивали русскую армию:

Франция;

Германия;

Австрия;

Италия;

Болгария;

Словакия;

Финляндия;

Хорватия;

Испания.





Какие страны ЕС экспортировали оружие в Россию / Инфографика Investigate Europe

Как это объяснили в Совете ЕС

Журналисты обратились за объяснением в рабочую группу по экспорту обычных вооружений Совета Евросоюза (COARM). Там это объяснили, что такие вещи называются не "лазейка", а только "исключения" эмбарго.

Эмбарго ЕС на вооружение не касается контрактов, заключенных до 1 августа 2014 года. Также можно продолжать экспорт по вспомогательным контрактам, необходимым для выполнения более старых договоров.

Цифры, которые вы найдете в базе данных, должны подпадать под эти исключения. Государства-члены отвечают за соблюдение эмбарго на поставку оружия и общей позиции ЕС,

сообщили в COARM.

Одно из последствий – Буча после зверств российских захватчиков: смотрите видео