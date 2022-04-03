Какие страны ЕС экспортировали оружие в Россию, несмотря на эмбарго
Источник:Investigate Europe
Еще в 2014 году наложили эмбарго на экспорт оружия из Европы в Россию. Однако страна-агрессор еще 6 лет продолжала покупать оружие ЕС по крайней мере до 2020 года.
Кремль продолжал активно закупать ракеты, самолеты, торпеды и бомбы. Об этом свидетельствуют публичные данные, которые проанализировали иностранные журналисты-исследователи.
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Законодательные нормы Евросоюза запретили продажу оружия в этой тоталитарной стране. Однако страны, экспортировавшие оружие в Россию, воспользовались юридической лазейкой в нормах. Это требовалось не для новых поставок будущих средств совершения террора, а только для продолжения многолетнего экспорта.
Какие страны обеспечивали русскую армию:
- Франция;
- Германия;
- Австрия;
- Италия;
- Болгария;
- Словакия;
- Финляндия;
- Хорватия;
- Испания.
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Какие страны ЕС экспортировали оружие в Россию / Инфографика Investigate Europe
Как это объяснили в Совете ЕС
Журналисты обратились за объяснением в рабочую группу по экспорту обычных вооружений Совета Евросоюза (COARM). Там это объяснили, что такие вещи называются не "лазейка", а только "исключения" эмбарго.
Эмбарго ЕС на вооружение не касается контрактов, заключенных до 1 августа 2014 года. Также можно продолжать экспорт по вспомогательным контрактам, необходимым для выполнения более старых договоров.
Цифры, которые вы найдете в базе данных, должны подпадать под эти исключения. Государства-члены отвечают за соблюдение эмбарго на поставку оружия и общей позиции ЕС,
сообщили в COARM.
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