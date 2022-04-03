Кремль продовжував інтенсивно закупляти ракети, літаки, торпеди й бомби. Про це свідчать дані публічні дані, які проаналізували іноземні журналісти-дослідники.

Зауважте "Нехай побачать наслідки політики поступок": Зеленський запросив Меркель та Саркозі в Бучу

Повний список цих країн

Усі дані, які дослідили, справді були у відкритому доступі. Законодавчі норми Євросоюзу заборонили продаж зброї цій тоталітарній країні після анексії Криму.

Проте країни, які експортували зброю до Росії, скористалися юридичною лазівкою. Це було потрібно не для нових постачань майбутніх засобів скоєння терору, а лише для продовження багаторічного експорту.

Які країни забезпечували російську армію:

Франція;

Німеччина;

Австрія;

Італія;

Болгарія;

Словаччина;

Фінляндія;

Хорватія;

Іспанія.



Які країни ЄС експортували зброю до Росії / Інфографіка Investigate Europe

Як це пояснили в Раді ЄС

Журналісти звернулися за поясненням до робочої групи з експорту звичайних озброєнь Ради Євросоюзу (COARM). Там це пояснили, що такі речі називаються не "лазівка", а лише "винятки" ембарго.

Ембарго ЄС на озброєння не стосується контрактів, які укладені до 1 серпня 2014 року. Також можна продовжувати експорт за допоміжними контрактами, які необхідні для виконання старіших договорів.

Цифри, які ви знайдете в базі даних, повинні підпадати під ці виключення. Держави-члени відповідають за дотримання ембарго на постачання зброї та спільної позиції ЄС,

– повідомили в COARM.

Один із наслідків – Буча після звірств російських загарбників: дивіться відео