Лидеры мира поздравляют Украину с Днем Независимости
Сегодня украинцы празднуют независимость Украины, провозглашенную 33 года назад. В честь этого мировые лидеры из разных уголков мира поздравляют наше государство с этим праздником.
В своих поздравлениях они отмечают мужество и силу украинцев, которые продолжают сопротивляться жестокой российской агрессии. А также присоединяются к пожеланиям в отстаивании суверенитета в борьбе против врага.
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Кто поздравил Украину с Днем Независимости
Украинцев с Днем Независимости поздравили лидер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, президент Молдовы Майя Санду, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стьоре, президент Исландии Галла Томасдоттир.
Также к поздравлениям присоединились заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане и президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Лидеры поздравили Украину с Днем Независимости: смотрите видео
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с Днем Независимости. Глава государства записала видеообращение на английском языке, пожелав украинскому народу освободить страну от оккупации и восстановить мир на украинской земле.
Грузия поздравила Украину с праздником: смотрите видео
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также не обошел мимо такого важного дня для украинцев.
Британия всегда будет с Украиной. В день вашей независимости мы разделяем четкое сообщение: мы и в дальнейшем будем с вами – потому что это то, на что заслуживает народ Украины. Слава Украине,
– сказал он.
Как поздравила Украину Британия: смотрите видео
К слову, Тегеран тоже решил поздравить Украину с Днем Независимости. Однако Иран активно помогает России на протяжении полномасштабной войны. В частности, поставляет оружие, которое агрессор использует для уничтожения нашей гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей.