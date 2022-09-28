Три европейских страны и США призвали своих граждан немедленно покинуть россию и избегать мест массового скопления людей, сообщает 24 канал.

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Какие страны призвали уехать из России своих граждан

Почему людей призывают уехать

В целом страны дали понять, что просят людей уехать, пока есть такая возможность. И что в случае непредвиденной ситуации эвакуацию организовать будет очень сложно, если вообще возможно. Вероятно, страны опасаются, что в связи с объявленной мобилизацией и большим потоком уклонистов, пытающихся покинуть страну, россия может вообще закрыть свои границы. Также страны, скорее всего, опасаются, что их граждан могут принудительно мобилизовать, поскольку для кремля законы неписаны.

В частности, посольство США сообщило, что "имеет серьезные ограничения в своих возможностях оказания помощи гражданам США". В ведомстве пояснили, что "условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными", поэтому призвали своих граждан как можно быстрее покинуть страну. Также там подчеркнули, что граждане Соединенных Штатов вообще не должны ездить в страну-агрессор.

В то же время МИД Польши советует избегать любых поездок в россию, "как в недружественное государство", в связи с войной в Украине. Там подчеркнули, что из-за значительного сокращения количества польских дипломатических и консульских работников в россии возможности сейчас очень ограничены в предоставлении непосредственной консульской помощи гражданам Польши. И если будет какая-либо непредсказуемая ситуация, страна не сможет организовать эвакуацию своих граждан.

В случае резкого ухудшения ситуации безопасности, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может быть значительно усложненной или даже невозможной,

– отметили в МИД Польши.

Болгария попросила своих граждан уехать как можно скорее в связи со "сложной ситуацией". Дипломаты советуют оставшимся на территории страны-агрессора болгарским гражданам проявлять повышенную бдительность, избегать мест с большим скоплением людей и тщательно учитывать обстоятельства и развитие ситуации в россии.

Зато Эстония забила тревогу, что эстонцев, дополнительно имеющих гражданство россии, могут принудительно мобилизовать на войну против Украины. Поэтому Министерство иностранных дел Эстонии призвало своих граждан по возможности вернуться в страну, не ездить в россию и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Особенно это касается людей с двойным гражданством.

Владельцы двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что российская федерация рассматривает их в россии как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены,

– говорится в сообщении.

Позже Латвия тоже обратилась к своим гражданам с "упорным призывом" как можно быстрее покинуть россию и не ездить к оккупантам. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в твиттере, что к сообщению нужно прислушаться из-за "эскалации международной ситуации".

МИД Румынии также просит своих граждан уехать из страны-агрессора в кратчайшие сроки и воздержаться от ее посещения. Находящихся там временно румын предостерегают избегать мест массового скопления людей, воздержаться от уличных акций и протестов. Такое объявление ведомство сделало "в связи с последними событиями в россии, в том числе в результате объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации".

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