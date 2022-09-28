Три європейські країни та США закликали своїх громадян негайно покинути росію та уникати місць масового скупчення людей, повідомляє 24 канал.

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Які країни закликали виїхати з Росії своїх громадян

Чому людей закликають виїхати

Загалом країни дали зрозуміти, що просять людей виїхати, поки є така можливість. І що у випадку непередбаченої ситуації евакуацію організувати буде дуже складно, якщо взагалі можливо. Ймовірно, країни побоюються, що у зв'язку з оголошеною мобілізацією та великим потоком ухилянтів, які намагаються покинути країну, росія може взагалі закрити свої кордони. Також країни, скоріше за все, побоюються, що їхніх громадян можуть примусово мобілізувати, оскільки для кремля закони неписані.

Зокрема посольство США повідомило, що "має серйозні обмеження у своїх можливостях надання допомоги громадянам США". У відомстві пояснили, що "умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими", тож закликали своїх громадян якнайшвидше покинути країну. Також там наголосили, що громадяни Сполучених Штатів взагалі не повинні їздити до країни-агресорки.

Натомість МЗС Польщі радить уникати будь-яких поїздок до росії "як недружньої держави" у зв’язку з війною в Україні. Там наголосили, що через значне скорочення кількості польських дипломатичних і консульських працівників у росії можливості зараз дуже обмеженні надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі. І якщо буде якась непередбачувана ситуація, країна не зможе організувати евакуацію своїх громадян.

У випадку різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою,

– наголосили в МЗС Польщі.

Болгарія попросила своїх громадян виїхати якнайшвидше у звязку з "складною ситуацією". Дипломати радять болгарським громадянам, які залишилися на території країни-агресорки, проявляти підвищену пильність, уникати місць з великим скупченням людей та ретельно враховувати обставини та розвиток ситуації в росії.

Натомість Естонія забила на сполох що естонців, які додатково мають громадянство росії, можуть примусово мобілізувати на війну проти України. Тому Міністерство закордонних справ Естонії закликало своїх громадян за можливістю повернутися в країну, не їздити до росії й повністю уникнути поїздок до районів, які межують з Україною. Особливо це стосується людей з подвійним громадянством.

Власники подвійного громадянства – естонського та російського – мають ураховувати, що російська федерація розглядає їх у росії як російських громадян, а можливості Естонії щодо надання консульської допомоги обмежені,

– мовиться у повідомленні.

Пізніше Латвія теж звернулась до своїх громадян із "наполегливим закликом" якнайшвидше покинути росію та не їздити до окупантів. Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс написав у твітері, що до оголошення потрібно дослухатись через "ескалацію міжнародної ситуації".

МЗС Румунії також просить румунів виїхати з країни-агресорки в найкоротші терміни та утриматись від її відвідування. Людей, які перебувають там тимчасово, застерігають уникати місць масового скупчення людей, утриматись від вуличних акцій та протестів. Таке оголошення відомство зробило "у зв'язку з останніми подіями в росії, у тому числі в результаті оголошення від 21 вересня 2022 року про часткову мобілізацію".

Канада наголосила, що попросила своїх громадян покинути росію та білорусь ще 24 лютого та 5 березня. Сьогодні, 28 вересня, МЗС країни знову закликало канадців покинути країну-агресорку "негайно". Особливо у відомстві звернулися до 44 хокеїстів, які, попри військову агресію росії та білорусі, продовжують грати у їхніх лігах.

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