Санкции против Лукашенко и вопросы безопасности: какие темы будет рассматривать СНБО

3 июня 2021 , 13:17
Читати новину українською

Источник:

24 канал

СНБО будет заседать уже в эту пятницу, 4 июня. Появился предварительный перечень вопросов, которые могут рассмотреть члены Совета нацбезопасности.

Обсуждать на заседании будут ряд вопросов различных сфер деятельности: и санкции против режима Лукашенко, и вопросы земельной реформы. Раскрыла темы обсуждения нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

К слову Нужны дополнительные рычаги, – Данилов отреагировал на законопроект об олигархах

Вопросы которые рассмотрит СНБО 4 июня

Ранее в СНБО официально сообщали, что вопросов в перечне будет 8. Впрочем, как и всегда, их содержание не обнародовали. Председатель подкомитета по госбезопасности и обороны Верховной Рады Ирина Верещук рассказала журналистам, что СНБО собирается обсудить:

  • введение санкций против режима Александра Лукашенко,
  • вопрос НАТО,
  • земельную реформу.

Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий...,
сказала Верещук.

Дополняем новость ...

Автор: Вероніка Климська