Санкции против Лукашенко и вопросы безопасности: какие темы будет рассматривать СНБО

СНБО будет заседать уже в эту пятницу, 4 июня. Появился предварительный перечень вопросов, которые могут рассмотреть члены Совета нацбезопасности.

Обсуждать на заседании будут ряд вопросов различных сфер деятельности: и санкции против режима Лукашенко, и вопросы земельной реформы. Раскрыла темы обсуждения нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

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Вопросы которые рассмотрит СНБО 4 июня

Ранее в СНБО официально сообщали, что вопросов в перечне будет 8. Впрочем, как и всегда, их содержание не обнародовали. Председатель подкомитета по госбезопасности и обороны Верховной Рады Ирина Верещук рассказала журналистам, что СНБО собирается обсудить:

введение санкций против режима Александра Лукашенко,

вопрос НАТО,

земельную реформу.

Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий...,

– сказала Верещук.

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