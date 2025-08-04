Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что в частности речь идет об ударах по военным объектам. Например, на складах боеприпасов, горюче-смазочных материалов, пунктах управления и местах постоянного расположения российских воинских частей – в Крыму, на оккупированных территориях и непосредственно в России.

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Удары по военным объектам

Такие удары дают почти мгновенный результат. Во время подготовки каждой операции – наступления или обороны – на складах заранее накапливаются ресурсы, которые предназначены для конкретных бригад, дивизий или армейских подразделений.

Если уничтожают склад с топливом, боеприпасами или артиллерийский арсенал, туда уже могут направляться грузовики или эшелоны, которые должны были бы забрать снаряды, чтобы продолжить наступление, например, в направлении Покровска.

"Приезжают они на склад, где им говорят: "Ну, ваших боеприпасов нет. Они уже полетели – в воздух. Ждите дальше". То есть срывается конкретный план боевых действий. И это позволяет нашим защитникам удерживать линию фронта возле Часового Яра, Покровска, Лимана, Купянска", – сказал Павел Лакийчук.

Удары по российской логистике

Он добавил, что вторая составляющая – это логистика. У россиян военная логистика традиционно привязана к железной дороге. Например, даже северокорейские боеприпасы сперва доставляют во Владивосток или Хабаровск, а оттуда – контейнерами по Транссибирской магистрали до Воронежа или Ростова-на-Дону, где их распаковывают и передают на военные склады.

Удары по железнодорожной инфраструктуре направлены на ключевые элементы. Поскольку большинство путей электрифицированы, целью становятся электрические подстанции. Там есть много технических деталей и слабых мест, которые хорошо знают и учитывают украинские разведчики и специалисты, занимающиеся планированием таких операций.

Удары по военному производству

Третья составляющая – это удары по российскому производству.

Здесь я не разделяю на составляющие: и "нефтянку" российскую, и производство тех самых "Шахедов", радиоэлектроники. Потому что когда говорят: "Вот мы бьем по российским НПЗ, чтобы россияне меньше зарабатывали на войну" – ну, возможно, и так. Но надо понимать, что каждый нефтеперерабатывающий завод – уникален. Их десятки в России, но каждый производит различные виды топлива. Почти каждый имеет свою "изюминку",

– пояснил Лакийчук.

Он уточнил, что, например, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) поставляет мазут для Черноморского флота. Если туда прилетает ракета – это означает, что мазута больше нет.

Или другой пример – специфические виды горючего для отдельных типов двигателей. Скажем, в Самарской области расположен в Самарской области Новокуйбышевский НПЗ – монополист по производству топлива для истребителей МиГ-31, которые сейчас взлетают и наносят удары ракетами типа "Кинжал". Меньше горючего – меньше таких ударов.

Да, там есть определенная задержка, потому что часть горючего хранится на аэродромных складах. Но туда тоже надо бить. Удары по Крыму, по Бельбеку – это же не только про самолеты. Это о горюче-смазочных материалах, топливо для самолетов, это о боеприпасах для самолетов,

– добавил Лакийчук.

Он отметил, что "Шахеды", ракеты, вражеские самолеты и другая боевая техника нуждаются в комплектующих. Недавно разведка нашла интересную информацию: ремонт двигателя для стратегического бомбардировщика Ту-95 привлекает не менее десяти подрядчиков. Кроме основного завода-производителя, еще десять предприятий поставляют необходимые детали.

Если хотя бы одно из них будет выведено из строя и не сможет поставить даже самую маленькую запчасть, ремонт, который обычно длится около десяти месяцев, может растянуться на полтора года или даже больше. Так что это – также важные цели.

Именно поэтому удары по объектам в глубоком тылу России – не случайны. Перед ними проводится серьезная разведка и планирование. Ведь Россия имеет большой запас ракет и "Шахедов", которыми продолжает терроризировать мирное население. В Украине же ограниченное количество средств для ударов по вражескому тылу. Каждая ракета или дрон – это единичный ресурс, тогда как целей много. Поэтому следует выбирать те, которые нанесут врагу наибольшую боль.