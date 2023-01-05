На сегодняшний день неизвестно, какие требования предъявляет Россия. Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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"Россияне с 24 февраля столько раз меняли свои требования. У них когда-то официально было условие о десатанизации. Украина очень активно этим занимается. Примером этого являются процессы, происходящие с московским патриархатом. Однако мне что-то подсказывает, что это не та десатанизация, о которой мечтала Россия", – рассказал Рейтерович.

Обратите внимание – политолог о разговоре Путина и Эрдогана: смотрите видео

Почему Россия не озвучивает требований

По словам политолога, Кремль сделал заявления о разговоре с Эрдоганом для внутреннего потребителя, чтобы показать якобы преимущество Путина. Кремль требует выполнить какие-то требования.

Пусть сначала все озвучат. Однако они боятся это сделать, потому что не будет совпадений с тем, что они говорили в начале войны. Также Кремль не знает, какие требования могут удовлетворить самих россиян. Не говорится о Западе или Украине, – считает Рейтерович.

Он отметил, что российские власти не могут остановить свою пропаганду.

Турция требует справедливости

По мнению политолога, позиция Эрдогана очень верна, поскольку тот призвал односторонне прекратить огонь. Рейтерович отметил, что когда такое заявление звучит, то однозначно указывает на страну, которая является агрессором.

"В заявлении также было, что мир должен быть подписан на справедливых условиях. До этого представители турецких властей говорили, что справедливо восстановление территориальной целостности Украины", – сказал Рейтерович.

Он считает, что разговор больше был нужен для России, чтобы напомнить – с ней до сих пор кто-то общается. Однако политолог уверен, что положительных перемен для Кремля не будет.

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