На сьогодні невідомо, які вимоги висуває Росія. Про це для 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович.

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"Росіяни з 24 лютого стільки разів змінювали свої вимоги. У них колись офіційно була умова про десатанізацію. Україна дуже активно цим займається. Прикладом цього є процеси, які відбуваються з московським патріархатом. Проте щось мені підказує, що це не та десатанізація, про яку мріяла Росія", – розповів Рейтерович.

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Чому Росія не озвучує вимог

За словами політолога, Кремль зробив заяви про розмову з Ердоганом для внутрішнього споживача, щоб показати нібито перевагу Путіна. Кремль вимагає виконати якісь вимоги.

Хай спочатку все озвучать. Проте вони бояться це зробити, бо не буде збігів з тим, що вони говорили на початку війни. Також Кремль не знає, які вимоги можуть задовольнити самих росіян. Не мовиться про Захід чи Україну, – вважає Рейтерович.

Він зазначив, що російська влада не може зупинити свою пропаганду.

Туреччина вимагає справедливості

На думку політолога, позиція Ердогана дуже правильна, оскільки той закликав односторонньо припинити вогонь. Рейтерович зазначив, що коли така заява лунає, то однозначно вказує на країну, яка є агресором.

"У заяві також було, що мир має бути підписаний на справедливих умовах. До цього представники турецької влади говорили, що справедливим є відновлення територіальної цілісності України", – сказав Рейтерович.

Він вважає, що розмова більше була потрібна для Росії, щоб нагати – з нею досі хтось спілкується. Однак політолог впевнений, що позитивних змін для Кремля не буде.

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