Три фото из Украины стали лучшими по версии The Guardian: в списке работа "Ореста" Казацкого

Три фотографии из Украины вошли в список 20 лучших по версии The Guardian. Они сделаны в Одессе, Харькове и "Азовстали" в Мариуполе.

Фото в Одессе сделал фотожурналист Сальвана Джорджеса, в Харькове – Сергей Бобока, на "Азовстали" – "Орест" Казацкий. Издание объяснило, какая история стоит за каждой фотографией.

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В Одессе муж прощался с женой

На железнодорожном вокзале Одессы муж прощался с женой, выезжавшей из города на поезде. Фото сделано 5 марта 2022 года.

Я шел по перрону, когда увидел свет из окна. Там был мужчина, эмоционально прощавшийся с женщиной. Я отложил камеру. Это может быть их последнее прощание: я не имею права его прерывать,

– рассказал Сальван Джорджес.

Он вспомнил, что мужчина, стоявший на перроне, кивнул и тогда он начал фотографировать.

"Я заметил, что плачу за камерой. Когда поезд тронулся, мужчина следовал за ним вдоль платформы. Когда он не успевал, обернулся ко мне со слезами на глазах. Мы стояли вместе молча", – рассказал фотограф.



Фотографию прощания на вокзале автор сделал для The Washington Post

В Харькове пара фотографировалась посреди развалин

На втором фото из Харькова изображены волонтеры Анастасия Грачева и Антон Соколов. Они работали в сфере здравоохранения, а с первых дней войны – лечили людей.

Их свадебная церемония прошла на станции харьковского метро "Университет". Свадебную фотосессию они устроили на улицах разрушенного Харькова. Перед свадьбой пара встречалась два года.

Это фото о любви – наше желание быть рядом во времена опасности. Я то и дело видел это в Харькове: родители хоронили детей от бомбардировок; соседи помогали друг другу; врач две недели жил в больнице, чтобы помочь как можно большему количеству пострадавших. Но это также фотография об устойчивости и несокрушимости харьковчан, несмотря на смерть, разрушение и огромные потери,

– рассказал фотограф Сергей Бобок.



Фото в Харькове сделано 3 апреля 2022 для издания AFP

"Орест" Казацкий сделал фото на "Азовстали" за день до эвакуации

Издание напомнило, что Мариуполь был городом с 430 тысячами населения. Оно оказалось в окружении россиян, безжалостно стрелявших по мирным и военным. Во время осады погибли тысячи человек, а Мариуполь почти полностью уничтожен.

На "Азовстале" держались последние очаги сопротивления Мариуполя. В тоннелях и складах завода вместе скрывались военные и сотни мирных жителей,

– написало The Guardian.

Фотография на "Азовстале" сделана 16 мая 2022 года. На ней изображен украинский военнослужащий в лучах солнца.

Автор фотографии – Дмитрий Казацкий с позывным "Орестом". Он сделал кадр буквально за день до того, как украинские военные вышли из Мариуполя.



Фото "Орест" сделал перед тем, как наши военные попали в плен к россиянам

Часть защитников Мариуполя освободили из плена в сентябре 2022 года. В это время произошел большой обмен – домой вернулись 214 защитников "Азовстали".