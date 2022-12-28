Фото в Одесі зробив фотожурналіст Сальвана Джорджеса, в Харкові – Сергій Бобока, на "Азовсталі" – "Орест" Козацький. Видання пояснило, яка історія стоїть за кожною фотографією.

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В Одесі чоловік прощався з дружиною

На залізничному вокзалі Одеси чоловік прощався з дружиною, яка виїздила з міста потягом. Фото зроблене 5 березня 2022 року.

Я йшов по перону, коли побачив світло з вікна. Там був чоловік, який емоційно прощався з жінкою. Я відклав камеру. Це може бути їхнє останнє прощання: я не маю права його переривати,

– розповів Сальван Джорджес.

Він пригадав, що чоловік, який стояв на пероні кивнув і тоді він почав фотографувати.

"Я помітив, що плачу за камерою. Коли потяг рушив, чоловік ішов за ним вздовж платформи. Коли він не встигав, повернувся до мене зі сльозами на очах. Ми стояли разом мовчки", – розповів фотограф.



Світлину прощання на вокзалі автор зробив для The Washington Post

В Харкові наречені фотографувались посеред руїн

На другому фото з Харкова зображені наречені – волонтери Анастасія Грачова та Антон Соколов. Вони працювали у сфері охорони здоров'я, а з перших днів війни – лікували людей.

Їхня весільна церемонія відбулась на станції харківського метро "Університет". Весільну фотосесію вони влаштували на вулицях зруйнованого Харкова. Перед весіллям пара зустрічалась два роки.

Це фото про кохання — наше бажання бути поруч у часи небезпеки. Я раз за разом бачив це в Харкові: батьки ховали дітей від бомбардувань; сусіди допомагали одне одному; лікар два тижні жив у лікарні, щоб допомогти якомога більшій кількості постраждалих. Але це також світлина про стійкість і незламність харків'ян, попри смерть, руйнування та величезні втрати,

– розповів фотограф Сергій Бобок.



Фото у Харкові зроблене 3 квітня 2022 року для видання AFP

"Орест" Козацький зробив фото на "Азовсталі" за день до евакуації

Видання пригадало, що Маріуполь було містом з 430 тисячами населення. Воно опинилось в оточені росіян, які безжально стріляли по мирних та військових. Під час облоги загинули тисячі людей, а Маріуполь майже повністю знищили.

На "Азовсталі" трималися останні осередки опору Маріуполя. У тунелях і складах заводу разом ховалися військові та сотні мирних жителів,

– написало The Guardian.

Фотографія на "Азовсталі" зроблена 16 травня 2022 року. На ній зображений український військовослужбовець в променях сонця.

Автор фотографії – Дмитро Козацький з позивним "Орест". Він зробив кадр буквально за день перед тим, як українські військові вийшли з Маріуполя.



Фото "Орест" зробив перед тим, як наші військові потрапили у полон до росіян

Частину захисників Маріуполя визволили з полону у вересні 2022 року. Саме тоді відбувся великий обмін – додому повернулись 214 оборонців "Азовсталі".

Зверніть увагу! Фотографії з України потрапили в підбірку видання The New York Times. Там є світлини звірства в Бучі та Ірпені, наслідки ракетних обстрілів українських міст, життя українців у нових воєнних реаліях та їхнє горювання за вбитими. Переглянути фотографії можна за посиланням.