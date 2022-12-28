Воно й не дивно, адже нелюдський терор і свавілля у самому центрі Європи просто не могли залишитися непоміченими. Які саме світлини потрапили у річну добірку, розповідає 24 канал.
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Які фото, що висвітлюють війну в Україні, потрапили в добірку
Болючі для всього цивілізованого світу кадри з повномасштабної війни в Україні, яку 24 лютого цинічно розпочала Росія, потрапили до щорічної добірки видання The New York Times. Щобільше, цьогорічні події в Україні стали її головною темою.
Останнім часом кожен рік здається створенням нової історії: спершу – пандемія, яка вбила мільйони людей, потім – заколот у Капітолії США. У 2022 році – це війна, з лякаючими відгомонами руйнівних світових воєн 20 століття, пояснив виконавчий директор NYT Джозеф Кан.
Хоча війна в Україні була не єдиною історією цього року, вона була найбільш панівною – фотографи для The Times подали близько 16 000 знімків, часто в обставинах, які загрожували їхньому життю,
– стверджує Джозеф Кан.
У фотороботах зі збірки висвітлені звірства в Бучі та Ірпені, наслідки ракетних обстрілів українських міст, життя українців у нових воєнних реаліях, їхнє горювання за вбитими. Світлини навіки задокументували злочини росіян, за які вони обов'язково будуть покарані.
Частина світлин, що ввійшли до фотографій року за версією видання / Фото з добірки The New York Times
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The Guardian визнали українця Євгена Малолетку фотографом року
- Українського фотокореспондента Євгена Малолетку обрали найкращим фотографом 2022 року за версією видання The Guardian. Фотограф відомий десятками світлин, які зробив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- За даними видання, Євген був членом команди Associated Press та автором найкрасномовніших світлин про війну в Україні. З перших годин окупації Євген був у Маріуполі зі своєю командою.
- Упродовж 20 днів він фіксував там злочини росіян, однак згодом змушений був виїхати, бо окупанти почали розшукувати його та команду. 15 березня 2022 року він виїхав з Маріуполя з гуманітарною колоною.