Воно й не дивно, адже нелюдський терор і свавілля у самому центрі Європи просто не могли залишитися непоміченими. Які саме світлини потрапили у річну добірку, розповідає 24 канал.

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Які фото, що висвітлюють війну в Україні, потрапили в добірку

Болючі для всього цивілізованого світу кадри з повномасштабної війни в Україні, яку 24 лютого цинічно розпочала Росія, потрапили до щорічної добірки видання The New York Times. Щобільше, цьогорічні події в Україні стали її головною темою.

Останнім часом кожен рік здається створенням нової історії: спершу – пандемія, яка вбила мільйони людей, потім – заколот у Капітолії США. У 2022 році – це війна, з лякаючими відгомонами руйнівних світових воєн 20 століття, пояснив виконавчий директор NYT Джозеф Кан.

Хоча війна в Україні була не єдиною історією цього року, вона була найбільш панівною – фотографи для The Times подали близько 16 000 знімків, часто в обставинах, які загрожували їхньому життю,

– стверджує Джозеф Кан.

У фотороботах зі збірки висвітлені звірства в Бучі та Ірпені, наслідки ракетних обстрілів українських міст, життя українців у нових воєнних реаліях, їхнє горювання за вбитими. Світлини навіки задокументували злочини росіян, за які вони обов'язково будуть покарані.

Частина світлин, що ввійшли до фотографій року за версією видання / Фото з добірки The New York Times

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