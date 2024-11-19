Звісно, іноді трапляються ситуації, коли народні повстання або змови еліт можуть повалити диктатуру. Про те, як саме може закінчити Путін, чи станеться це найближчим часом – читейте у розмові 24 Каналу з професором політології Сіракузького університету Браяном Тейлором.

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Що означає для Путіна ліквідація командувача флоту

У Севастополі ліквідували командувача Чорноморського флоту Росії, який відповідав за бомбардування цивільної інфраструктури в Україні. Що це означає для Владіміра Путіна з політичного погляду?

Думаю, що це просто один із наслідків війни, яку веде Росія. Вони втратили вже чимало командирів, аж до генеральського звання, за останні 2,5 – майже 3 роки. І вони продовжуватимуть їх втрачати доти, доки вестимуть війну.

Однак не думаю, що це якось політично змінить цілі Владіміра Путіна. Він наполягав на них з самого початку війни й втрата одного офіцера не зупинить його. Так само як не зупинила втрата понад 100 тисяч солдатів.

Які ризики існують від Трампа

Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, повідомляє The Washington Post. У Кремлі заперечують факт телефонної розмови двох лідерів. Як ви на це реагуєте? Чого Україні чекати від президентства Дональда Трампа?

Так, історія про телефонний дзвінок дійсно цікава. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков бреше все життя, але, з іншого боку, він рідко буває настільки категоричним і рішучим у запереченні одного з цих повідомлень у пресі. Отже, я насправді не знаю, що з цим робити, але можемо припустити, що в якийсь момент між командою Трампа і російським керівництвом будуть контакти.

Щодо того, що перемога Трампа означає для України, моя особиста думка полягає у тому, що, боюся, новини не дуже хороші. Думаю, Трамп вже деякий час чітко говорить, що він хоче бачити кінець війни в Україні. Питання у тому, якою ціною і якими будуть умови такої угоди.

Я не вірю, що він має детальні знання конфлікту та розуміння причин війни з погляду імперського ставлення Путіна до контролю над Україною. Тому я боюся, що він буде схильний спробувати проштовхнути угоду щодо України, яка буде вигіднішою для Росії, ніж для України.

Одна з причин, чому я так вважаю, полягає у тому, що його напарник, кандидат у віцепрезиденти, Джей Ді Венс, висунув версію можливого врегулювання під час передвиборчої кампанії, яка б значною мірою відповідала цілям Путіна щодо надання Росії контролю над 20% української території та наполягання на тому, щоб Україна була нейтральною та не рухалась до НАТО. А також низкою інших речей, які, на мою думку, наразі не спрацювали б на користь України.

Очевидно, що саме українські лідер та народ мають вирішити, якими будуть хороші умови можливої угоди. Але я боюся, що Трамп поспішатиме з укладанням та буде занадто схильний погоджуватись з тим, що хотів би Путін, а не з тим, що потрібно українському народу.

Які у Путіна найближчі цілі у війні

Чи вірите ви, що Владімір Путін коли-небудь погодиться на припинення вогню в Україні на будь-яких умовах? Тому що, схоже, він хотів би рухатися вперед зі своїми політичними цілями та завоювати ті 4 області, які були незаконно анексовані російською владою, оскільки вони були проголошені начебто "російською територією", але ці 4 області є українськими.

Я не думаю, що Путін хотів би перемир'я вздовж нинішньої лінії, яке тривало б довгий час. Але він може розглядати припинення вогню як щось корисне в короткостроковій перспективі, щоб дозволити Росії відновити свої сили, можливо, розділити альянс НАТО під час припинення вогню та знеохотити українське населення.

Тож не думаю, що Путін коли-небудь погодиться лише на певні шматки території, будь це нинішня лінія контролю чи Крим та чотири області, які вони незаконно анексували. Тому що зрештою його політичною метою є контроль над Україною і в певному сенсі ліквідація української нації як окремого народу. Він вважає, що Україна та Росія обов'язково будуть разом, а прозахідна, демократична Україна – це не те, що він може уявити чи прийняти.

Отже, будь-яка згода Путіна на припинення вогню була б тактичним рішенням, щоб підіграти адміністрації Трампа. Але я не думаю, що це буде кінцем російсько-української війни, тому що в кінцевому підсумку цілі Путіна виходять далеко за межі навіть території, яку Росія зараз окупувала.

Якими ви бачите зараз головні цілі Владіміра Путіна та його режиму щодо України, а також Європи?

На мою думку, його головна мета всеосяжна. Причина війни, яку я вже назвав, полягає в політичному контролі над Україною. Думаю, що в короткостроковій перспективі він рішуче налаштований як вигнати українські війська з Курської області, так і розширити російський контроль над Донецькою та Луганською областями.

Росіяни кидають у ці бої величезну кількість військ, зазнаючи величезних втрат, але продовжують кидати дедалі більше. Думаю, саме на цьому вони зараз зосереджені найбільше, але це лише тимчасова мета в гонитві за більшою метою. Ці цілі не змінилися щодо України.

З погляду мети щодо Європи, цілком очевидно, що Путін хоче розділену Європу – ту, яка буде відокремлена від США. На мою думку, це стає більш ймовірним за президентства Дональда Трампа. Він хоче мати Європу, яка була б розділена між собою.

Це дійсно складний момент для Європи – чи зможе вона зібратися разом, об'єднатися і знайти здатність взяти на себе головну роль у допомозі захисту України? Тому що за президентства Трампа невідомо, чи Сполучені Штати продовжуватимуть відігравати цю керівну роль.

Про ставлення Трампа до Путіна

Чи є шанс, що Дональд Трамп може переслідувати Владіміра Путіна, може протистояти йому, якщо російський диктатор відмовиться укладати угоду на будь-яких умовах?

Шанс на це, безумовно, є. Дональд Трамп – досить непередбачувана політична фігура, і він часто змінює свої ходи. Команда з національної безпеки, яку він збирає, досить різноманітна. Там є люди, які, на мою думку, були б більш схильні хотіти виступити проти Путіна, і є ті, хто були б більш схильні намагатися співпрацювати з Путіним.

Отже, цілком можливо, якщо Путін відмовиться від припинення вогню, то Трамп зробить те, що пропонують деякі люди, а саме – швидше надасть Україні ще більше зброї, спробує наповнити світові енергетичні ринки нафтою і газом, щоб спробувати знизити ціни на них і послабити позиції Росії. Це, безумовно, можливо.

Однак я завжди повертався б до того, що Дональд Трамп, схоже, захоплюється Владіміром Путіним. Він ніколи не говорив про нього поганого слова, не вірив на слово американським спецслужбам про втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Тому я не хотів би покладати багато надій на те, що саме в такому напрямку піде Трамп. Думаю, більш ймовірно, що напрямок, в якому він піде, буде таким, де США відмовляються від підтримки України та переходять до інших пріоритетів.



Трамп і Путін / Getty Images

Про команду Трампа: хто має вплив і яке ставлення до України

Ми почули нові повідомлення про Марко Рубіо як кандидата на посаду держсекретаря США, а також Майк Волц може стати наступним радником з національної безпеки США. Були повідомлення про нового міністра оборони. Як ви оцінюєте усіх цих кандидатів? Як вони можуть впливати на політику Трампа щодо України?

Так, це дійсно цікаве питання. Звичайно, зараз усе в динаміці. Я б сказав, що з погляду України Рубіо на посаді держсекретаря і Волц на посаді радника з національної безпеки не були б найгіршим результатом. У різні періоди обидва з них були досить, як ми в США називаємо, "яструбиними" або прямими щодо Росії.

З іншого боку, вони обидва голосували проти останнього пакету допомоги Україні, який був ухвалений ще у квітні. Отже, нам доведеться подивитися, чи створять вони групу в майбутній адміністрації Трампа, яка наполягає на протистоянні Росії та продовженні допомоги Україні. Чи вони підуть у напрямку, в якому хоче рухатися Джей Ді Венс, який каже, що їм байдуже, що відбувається в Україні.

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Новий кандидат на посаду міністра оборони – людина, яка насправді не має жодного досвіду в управлінні такою великою організацією, як міністерство оборони США. У кращому випадку йому знадобиться деякий час, щоб зрозуміти свою роль, а в гіршому – він насправді не підходить для цієї посади, що, на мою думку, викликає занепокоєння у той час, коли США мають важливі оборонні обов'язки в Європі та Азії, а також в інших частинах світу.

Як ви оцінюєте роль, яка може бути в Ілона Маска в адміністрації Трампа?

Роль Ілона Маска дуже цікава. Напередодні на першій шпальті The New York Times була стаття про надзвичайно важливу роль Маска, його присутність у Мар-а-Лаго, що він поруч із Трампом і його родиною практично постійно, а також про його можливе призначення до нової комісії з урядової ефективності.

Судячи з того, що Ілон Маск сказав у своїх соціальних мережах, він дуже скептично ставиться до позиції США щодо допомоги Україні. Я знаю, що Starlink відіграв важливу роль у захисті України. Це, безумовно, слід визнати, але якщо почитати те, що він говорить в Інтернеті, то він належить до тієї половини Республіканської партії, яка вважає, що Україна не повинна бути пріоритетом.

Нам доведеться подивитися, чи має він вплив на Дональда Трампа щодо цього питання, або ж інші радники зможуть переконати Трампа. Шляхом США є продовжувати стояти поруч з Україною, яка відстоює свою територіальну цілісність і суверенітет за міжнародним правом, проти країни-агресорки, яка вчиняє воєнні злочини. Якщо позиція США не буде такою і далі, то ми побачимо зміни. Припускаю, що, на жаль, ми побачимо зміни, з якими я особисто не згоден, але вибори мають наслідки.

Чи відчуваєте ви, що Дональд Трамп серйозно сприйме думку своїх радників, чи діятиме лише самостійно?

У першій адміністрації Трампа, з 2017 року до початку 2021 року, такі люди, як Герберт Макмастер – радник з національної безпеки, або Джон Болтон, або генерал Джеймс Меттіс, або генерал Джон Келлі, який був міністром оборони або начальником штабу, часто могли відмовити Трампа від деяких зовнішньополітичних кроків. Наприклад, Трамп кілька разів пропонував США вийти з НАТО, його радникам вдалося відмовити його від цього.

Нам доведеться подивитися, якою буде динаміка в другій адміністрації Трампа. Боюся, що він буде більше довіряти своїм інстинктам, більше оточувати себе людьми, які погоджуються з тим, що він хоче, а не кидають виклик його позиціям, якщо вважають, що він помиляється.

Боюся, що його імпульси відіграватимуть більшу роль у другій адміністрації, ніж у першій, але це ще треба з'ясувати. Можуть знайтися такі люди, як Майкл Волц і Марко Рубіо, які зможуть продовжити більш традиційну республіканську зовнішню політику відстоювання демократії в усьому світі. Доведеться почекати, подивитися.

Чи впорається Європа з війною без США

Чого ви очікуєте від Дональда Трампа у випадку з НАТО та європейською безпекою?

Думаю, що це має бути занепокоєнням для людей, адже Трамп у своїй першій адміністрації кілька разів говорив про вихід з НАТО. Вже давно очевидно, що він не розуміє, як працює Альянс. Схоже, він розглядає це як якийсь захисний "рекет", в якому країни платять США за оборону. Тому він постійно говорить про ті країни, які недостатньо заплатили.

Це, звичайно, не так працює. Це просто поріг для відсотка економіки країни, який вони мають витрачати. І я б зауважив, що більшість країн-членів НАТО зараз досягають цього порогу в 3%.

Якщо ми подивимося на те, що сказав Трамп, мовляв, у тих країнах, які, "не платять", він дозволить Путіну робити все, що той захоче, – думаю, це дуже тривожна перспектива, тому що Альянс залежить від єдності. Він залежить від того, чи кожна країна готова стати на захист іншої країни. Це є великим питанням, яке викликатиме занепокоєння в майбутньому.

На вашу думку, Європа готова замінити американську військову та фінансову підтримку України? Чи бачите ви таку політичну волю від європейських лідерів?

Це одне з найважливіших питань для України ще з 2021 року. Ми маємо обнадійливі сигнали від деяких країн. Польща була дуже рішучою в цьому часі. Президент Франції Емануель Макрон часом був дуже рішучим у цьому питанні, хоча обсяг допомоги не завжди відповідав риториці. Велика Британія також досить сильна в цьому питанні. І нам доведеться подивитися, що станеться в Німеччині. Там очікують на нові вибори, залежно від того, хто переможе, є шанс, що ми побачимо сильнішу позицію з боку Німеччини.

Думаю, що зараз відбуваються важливі дискусії – чи зможе Європа замінити те, що США внесли у військову сферу? Але навіть якщо такий консенсус є, то це займе деякий час. Потрібен час, щоб побудувати оборонні заводи, витратити гроші, щоб погодитися на різні кроки, які вони можуть зробити для посилення оборони України. Може настати перехідний період, коли в підсумку європейці стануть сильнішими й зможуть замінити роль США, якщо ті відступлять за президентства Трампа. Думаю, це ймовірно.

Як Путін може втратити владу

Я хотів би також обговорити Кремль і Владіміра Путіна. Як ви оцінюєте нинішню владу Путіна?

Думаю, що те, як він утримує владу, здається доволі надійним. Він при владі вже 25 років. Лідери такого типу – персоналістські диктатори, які так довго перебувають при владі у його віці, зазвичай виживають політично. Ми не бачимо місця ні для еліт, які могли б йому протистояти, ні для масових протестів.

Цього тижня там був випадок з лікаркою-педіатром, засудженою до 5 років позбавлення волі просто через те, що вона щось нібито сказала пацієнту в приватній бесіді. Репресії тривають щодо всіх, хто виступає проти війни. І я думаю, що багато хто з російських еліт, незалежно від того, що вони думали про війну спочатку, зараз не бачать альтернативи Путіну. Я б сказав, що його позиція зараз досить сильна.



Диктатор Путін / Getty Images

Питання в тому, чи зможуть вони впоратися з деяким тиском на економіку з погляду нестачі робочої сили, інфляції та постачання. Невідомо чи зможуть вони впоратися з потребами в кадрах. Росія мала від 600 тисяч до 700 тисяч втрат загиблими або пораненими з початку війни. Їм доводиться дедалі частіше платити людям більше грошей, щоб змусити їх підписати ці контракти, і відправляти на фронт.

Існує тиск на російське суспільство та російську економіку, але з того місця, де я сиджу, не схоже, що цей тиск матиме якийсь негайний ефект, який би дестабілізував владу Путіна.

Як Путін може втратити владу? Чим це може закінчитися для нього?

Найпоширеніший спосіб, яким лідери на кшталт Путіна залишають владу, – це їхня смерть. Коли є диктатор, який так довго тримав владу, то найчастіше він залишається при владі до самої своєї смерті. Якщо ми подивимося на інші випадки таких режимів, то це найпоширеніший сценарій.

Утім, іноді трапляється так, що або якесь народне повстання, або якась змова еліт може скинути такого лідера, особливо якщо вони роблять дійсно серйозну помилку, яка загрожує їхній владі. Ми стали свідками заколоту Євгєнія Пригожина влітку 2023 року, який виник нізвідки. Певний відрізок часу, до 30 годин, загалом здавалося, що ситуація дуже нестабільна, а потім Путін зміг вийти з цього. Такі речі іноді можуть траплятися в системах, де все залежить від однієї людини.

Інформація, яку отримують нагорі, – часто неправдива. Ми не знаємо, про що думають його підлеглі, але найімовірніше покладе край президентству Путіна в Росії його смерть. У нас немає підстав думати, що це неминуче. Йому 72 роки, здається, він має пристойне здоров'я, тому я б не очікував якихось змін у Кремлі найближчим часом.

Як у Росії ставляться до перемоги Трампа

Як можна оцінити нинішні настрої в Кремлі після президентських виборів у США? Вони радіють чи сумують через перемогу Дональда Трампа?

Наскільки нам відомо, російська політична еліта та політичні правителі раді такому результату, але водночас вони дещо обережні та насторожені. Ми точно знаємо, що Росія втрутилася у вибори на боці Дональда Трампа. Це було добре відомо уряду США та американським медіа. Однак росіяни пам'ятають, що колись вони надіялись, що Трамп зробить певні кроки під час свого першого президентства, але цього не сталося.

Натомість Трамп фактично зробив те, що вони заперечували. Наприклад, погодився постачати Україні протитанкову зброю Javelin та посилив санкції проти певних осіб у російській політичній та економічній еліті. Тому вони, ймовірно, сподіваються, що зможуть досягти своїх цілей щодо України та Європи більш успішно за президентства Трампа.

Однак поки вони (росіяни – 24 Канал) займають дуже обережну позицію, адже вважають, що хто б не був президентом США – його позиція завжди антиросійська. Тому вони чекатимуть та дивитимуться, що станеться, хто займе найвищі посади та в якому напрямку вони рухатимуться в зовнішній політиці США під керівництвом Трампа.