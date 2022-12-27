Світлина матері-берегині швидко розлетілася мережею. Дитині з того часу виповнився рік.
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Родина виїхала з Києва
Киянка Тетяна Блізняк разом із чоловіком і донькою зараз живе у бабусі на Львівщині. Зі Львова до того містечка – орієнтовно півтори години.
За словами жінки, родина покинула Київ та вирушила у безпечніший регіон, щоб уберегти донечку.
25 лютого, в день коли зробили світлину, що облетіла світ, ми ночували у метро. І коли ми спустилися на станцію, донечка прокинулася, треба було її годувати. Постелила собі ковдру, присіла, годувала, й от такий збіг обставин, що в цей момент зайшли журналісти, попросили зробити фото, і ми не відмовили,
– згадує Тетяна.
Пізніше це фото побачила дніпровська художниця, яка вирішила перетворити його на ікону.
"Я уособила просто всіх жінок України, які в той час ховалися у метро. Десь там у підвалах дівчина сидить у худі, видно позаду ту рекламу, схема метро, і мені здається, що це чудово поєдналося", – зазначила художниця Марина Соломенникова.
Потім цю ікону священник розмістив у храмі в передмісті Неаполя.
"Образ відсилає до тих страждань, які пережила Богородиця, котра мусила втікати від переслідування Ірода, вона була біженкою в Єгипті. Вона дуже близька зараз до наших реалій", – розповів священник В'ячеслав Окунь.
Художниця перетворила фото на ікону / Фото ТСН
Дівчинці вже виповнився рік
Тетяна зауважила, що те, що вона стала символом матерів, які захищали дітей від російських куль та ракет, є випадковістю
Те, що я потрапила в кадр журналістів і це фото облетіло весь світ, набуло популярності, то на наше життя це не сильно вплинуло, крім того, що декілька разів давала інтерв'ю,
– додала жінка.
Її доньці Марійці вже виповнився рік. Її перший день народження зустрічали в гостях у бабусі.
Родина має 2 мопси – Фібі та Бафі. Остання також втекла від війни. Її покинули на Харківщині. Волонтери знайшли собаку та опублікували фото з проханням про притулок. Тетяна одразу зрозуміла, що це їхня нова подруга.
"Будь-який звук – вона зразу підривалася, заводилася і гавкала, як сторожовий пес. Не спала. Точніше від знесилення вже засинала, але сидячи", – згадує жінка
За її словами, з донечкою все гаразд – вона росте, розвивається.
"Бігає, тобто вона не усвідомлює того, що відбувається. Це дуже тішить. В нас також вимикають світло, багато часу проводимо у темряві, але вона якось реагує на це спокійно", – зауважила Тетяна.
Жінка підсумувала, що війна кардинально змінила життя її родини. Це страшно і боляче до сліз, однак труднощі згуртовують, а жага перемоги дає сили на боротьбу.
Повернутися до Києва Тетяна планує після перемоги. Вона сподівається, що це станеться навесні.