Какие у россиян планы на Херсон: в украинской разведке рассказали о 2 сумасшедших идеях Кремля

Россияне хотят организовать во временно оккупированном Херсоне новую фейковую квазиреспублику. Имеют 2 безумных плана по этому поводу, которые охватывают не только Херсонщину, но и другие южные и восточные области.

У россиян – сильный кадровый голод. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Люди не идут на коллаборационизм

По словам Буданова, потенциальные коллаборанты, на которых оккупанты делали ставку перед войной, во многих случаях не оправдали надежд. Определенное количество людей пошли на коллаборационизм. Однако немногие из них действительно могут управлять хотя бы каким-то районом города.

Начальник разведки добавил, оккупанты увидели, что население их не воспринимает, и пошли по пути геноцида мирных людей.

2 сумасшедших идеи

Разведчик объяснил, что в больном уме российского руководства есть 2 идеи:

Воспроизведение Таврийской губернии , которая недолго существовала в Российской империи. Хотят захватить территорию Крыма, Херсона, частично Николаевщины и даже немного Донецкой и Запорожской областей. Административный центр планируется организовать в Симферополе. По словам Буданова, эту идею они сейчас проталкивают.

, которая недолго существовала в Российской империи. Хотят захватить территорию Крыма, Херсона, частично Николаевщины и даже немного Донецкой и Запорожской областей. Административный центр планируется организовать в Симферополе. По словам Буданова, эту идею они сейчас проталкивают. Вторая идея – так называемый небесный город. По замыслу Кремля он должен включать Одесскую, Херсонскую и часть Николаевской области, а также Днепр и часть Донецкой области.

Была такая концепция. Еще раз говорю: это – больной ум,

– подчеркнул Буданов.

Россия хочет создать голод на Херсонщине

Оккупанты вывозят из области зерно и тракторы. Буданов предостерег, что они попытаются сделать демографический кризис, а затем – гуманитарный.

В этом случае они смогут справиться с большинством населения. Дело в том, что настроением населения манипулировать легко, когда забрать у них все. Таким образом, что не тратив миллионы, россияне будут тратить копейки, давая крошку хлеба.

Напомним, 30 апреля оккупанты отключили связь и интернет на Херсонщине и Запорожье. Сети нет у всех операторов мобильной связи. Более того, россияне уже разгоняют фейки, мол, это украинские власти приказали выключить связь.

Важно – Оккупанты ночью обстреливали Херсон: ракета прилетела в жилой дом: