Украина и Россия, каждая из сторон, пытается защитить свои уязвимости и ударить по уязвимостям другой. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь рассказал 24 Каналу о каждой из них.

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Уязвимости России

Пекарь отметил, что болевой точкой России является логистика, разбросана по большой территории. Вооруженные Силы научились справляться с ней, нанося удары по ключевым объектам.

Также сюда можно отнести имперский колониалистский характер российской государственности. То есть ослабление имперского центра сопровождается ростом национально-освободительных и регионалистских движений.

Украина уже начинает бить по этой уязвимости,

– отметил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Не менее болевой точкой является исчерпание советских запасов военной техники.

Украина пытается сформировать стратегию, каким образом бить по этим уязвимостям, чтобы Россия упала первой,

– отметил Пекарь.

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Уязвимости Украины

В то же время Россия стремится бить по украинским болевым точкам. Они хорошо известны. Прежде всего речь идет о зависимости Украины от партнеров и попытки оторвать ее от этого – это часть российской стратегии.

Также Москва пытается расколоть украинское общество. Общественная организация "Опора" провела исследование – что раскалывает украинцев. Результаты довольно парадоксальные. Практически подавляющее большинство убеждено, что в социуме есть большие противостояния между:

теми, кто воюет и теми, кто не воюет;

теми, кто уехал и теми, кто остался;

теми, кто продолжает ходить в УПЦ МП и теми, кто является верующим УПЦ или УГКЦ;

теми, кто продолжает потреблять российский контент и теми, кто прекратил или никогда не потреблял;

теми, кто в дальнейшем общается на русском языке и теми, кто прекратил или никогда не общался.

Исследование показало 2 вещи: украинское общество убеждено, что оно расколото; на самом же деле украинское общество абсолютно не расколото, а, наоборот, единое.

"Это нарративы российской пропаганды. Нас постоянно кормят тем, что украинское общество имеет расколы и мы поверили в это. Хотя социологическое исследование показало, что их нет. Их нет, но верим, что они есть. Это как раз стратегия России ударить по уязвимостям украинского общества", – подчеркнул Валерий Пекар.