Україна та Росія, кожна зі сторін, намагається захистити свої вразливості й вдарити по вразливостях іншої. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар розповів 24 Каналу про кожну з них.

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Вразливості Росії

Пекар зазначив, що больовою точкою Росії є логістика, розкидана по великій території. Збройні Сили навчилися давати їй раду, завдаючи ударів по ключових об'єктах.

Також сюди можна віднести імперський колоніалістський характер російської державності. Тобто послаблення імперського центру супроводжується зростанням національно-визвольних та регіоналістських рухів.

Україна вже починає бити по цій вразливості,

– наголосив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Не менш больовою точкою є вичерпання радянських запасів військової техніки.

Україна намагається сформувати стратегію, у який спосіб бити по цих вразливостях, щоб Росія впала першою,

– зазначив Пекар.

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Вразливості України

Водночас Росія прагне бити по українських больових точках. Вони добре відомі. Насамперед мовиться про залежність України від партнерів і намагання відірвати її від цього – це частина російської стратегії.

Також Москва намагається розколоти українське суспільство. Громадська організація "Опора" провела дослідження – що розколює українців. Результати доволі парадоксальні. Практично переважна більшість переконана, що в соціумі є великі протистояння між:

тими, хто воює і тими, хто не воює;

тими, хто виїхав і тими, хто залишився;

тими, хто продовжує ходити в УПЦ МП і тими, хто є вірянином УПЦ чи УГКЦ;

тими, хто продовжує споживати російський контент і тими, хто припинив або ніколи не споживав;

тими, хто надалі спілкується російською мовою і тими, хто припинив або ніколи не спілкувався.

Дослідження показало 2 речі: українське суспільство переконане, що воно розколоте; насправді ж українське суспільство абсолютно не розколоте, а, навпаки, єдине.

"Це наративи російської пропаганди. Нас постійно годують тим, що українське суспільство має розколи й ми повірили в це. Хоча соціологічне дослідження показало, що їх немає. Їх немає, але віримо, що вони є. Це якраз стратегія Росії ударити по вразливостях українського суспільства", – підкреслив Валерій Пекар.