Какие уроки Второй мировой пригодились сейчас в войне с Россией

Великая война Украины и Московии напомнила миру ряд вещей, забытых после 1945 года.

Ракетные войска и артиллерия рулят

Это, конечно, в условиях, когда одна сторона не смогла установить доминирование в воздухе, а другая может на день в лучшем случае 10 – 11 наземных ударов авиацией организовать.

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Люди важны

Количество/плотность сил имеет значение, а огневое могущество может лишь в известной степени компенсировать нехватку живой силы.

Глубокая наступательная операция образца Второй мировой войны (с широким фронтом прорыва и глубиной вхождения на сотни километров) возможна, когда "под ружьем" миллионы людей.

А как только несколько сотен тысяч, размазанных по большому фронту, то будет очень медленное продвижение на отдельных узких участках в лучшем случае.

Логистика в приоритете

Важно не только качество тактики, то есть то, как воюешь, но и постоянный приток новых ресурсов и пополнений.

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