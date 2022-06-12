Какие уроки Второй мировой пригодились сейчас в войне с Россией
Источник:телеграм Николая Белескова
Великая война Украины и Московии напомнила миру ряд вещей, забытых после 1945 года.
Ракетные войска и артиллерия рулят
Это, конечно, в условиях, когда одна сторона не смогла установить доминирование в воздухе, а другая может на день в лучшем случае 10 – 11 наземных ударов авиацией организовать.
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Люди важны
Количество/плотность сил имеет значение, а огневое могущество может лишь в известной степени компенсировать нехватку живой силы.
Глубокая наступательная операция образца Второй мировой войны (с широким фронтом прорыва и глубиной вхождения на сотни километров) возможна, когда "под ружьем" миллионы людей.
А как только несколько сотен тысяч, размазанных по большому фронту, то будет очень медленное продвижение на отдельных узких участках в лучшем случае.
Логистика в приоритете
Важно не только качество тактики, то есть то, как воюешь, но и постоянный приток новых ресурсов и пополнений.
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