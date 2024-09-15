Куда хочет бить Украина

Агентство Reuters утверждает, что узнало о перечне военных объектов России, по которым Украина планирует наносить удары в случае получения разрешения от союзников.

В США сомневаются в эффективности ударов

Министр обороны Украины Рустем Умеров, по данным агентства, передал этот список американским коллегам.

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На первом этапе консультаций о возможности использования американских ракет ATACMS для ударов по России, акцент делался на авиационные базы. Однако в США объяснили, что Россия вывела 90% своих самолетов, с которых бомбит Украину, на военные базы, которые расположены на расстоянии более 300 километров от Украины.

Тогда Украина изменила перечень объектов, которые могут быть уничтожены с помощью западных ракет. Теперь говорится о местах скопления войск, центры командования, топливные базы и тому подобное.

Однако агентство пишет, что американские чиновники не уверены в эффективности такого разрешения по той причине, что американских ракет не так уж и много в распоряжении ВСУ и вообще в американском арсенале. Их низкая численность вряд ли приведет к серьезному изменению ситуации на фронте и с российским потенциалом, который используется для войны в Украине.

Правда, кроме американских ракет, есть еще и британские Storm Shadow, на использование которых Великобритания должна получить разрешение от США. Есть еще аналогичные ракеты французского производства, которые Париж может позволить Украине использовать без предварительного разрешения от США, потому что они не имеют американских комплектующих.

Очевидно, что обсуждать то, каким образом использовать западные ракеты для ударов по военным объектам в России, могут во время дискуссии в кулуарах Генассамблеи ООН. Согласно итогам встречи между американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, целесообразность использования западных ракет по территории России как раз собираются обсудить.

Этот вопрос также может стать частью так называемого плана победы, который Владимир Зеленский собирается презентовать Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Но принципиальное решение о возможности использования такого оружия будет принимать именно нынешний президент США.

Официального разрешения может и не быть

Существует также вероятность того, что официального разрешения на использование западных ракет Украина так и не получит. Зато ракеты будут использоваться при необходимости, если речь будет идти об определенном российском военном объекте, функционирование которого является принципиальным с точки зрения ведения российско-украинской войны в последующие годы.

То есть без официального объявления западных союзников о том, что они дали Украине разрешение на использование своих ракет, так, как это произошло с западным оружием, которое используется при наступлении ВСУ в Курской области России.

Тогда представители западных государств в ответ на замечания с российской стороны подчеркнули, что и западное оружие, которое предоставили в распоряжение ВСУ, становится украинским оружием и Запад не несет ответственность за то, как Украина использует это оружие. Такая формулировка может быть применена и в случае, если мы будем наблюдать за ударами ракетами западного производства по России.

Если мы согласимся с утверждением, что большая часть самолетов, которые осуществляют удары по украинской территории, действительно расположена где-то за Уралом, и удары по Украине будут продолжаться, тогда использование западных ракет для поражения военных объектов в России будет иметь прежде всего символическое значение.

Конечно, ситуация может измениться, если изменится количество ракет на вооружении Сил обороны Украины. Но, как можно увидеть в ситуации с ракетами ATACMS, рассчитывать на большое увеличение количества этих ракет в ближайшем будущем вряд ли можно.