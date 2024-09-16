В эфире 24 Канала офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий объяснил, отличаются ли эти подразделения в бою друг от друга. Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили более 634 тысяч оккупантов.

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Кого Россия бросает на фронт

Как отметил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, россияне бросают на фронт кого не жалко, а не жалко им никого.

Там каламбур – "Шторм-Z", днровцы, регулярные части. Но если откровенно говорить, то десантники убегают быстрее всего с поля боя,

– сказал Цехоцкий.

По его словам, бойцы воздушно-десантных войск России более ценят свою жизнь, поэтому имеют смелость отказаться от выполнения задач. В то же время солдаты подразделений "Шторм-Z" и другие больше напуганы. Они понимают, что если вернутся, то их свои же и пристрелят.

"В песнях россияне освещают героизм, мужество своих морпехов, десантников, а на самом деле это надутые войска, которые сегодня не ровня ни одному украинскому пехотинцу", – отметил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ Петр Черник отметил, что в России начинаются проблемы с личным составом. Как оказалось, у россиян просто отсутствуют стратегические резервы, которые можно было бы направить на новый фронт на Курщине. Именно поэтому, туда активно бросают срочников, которых ранее Владимир Путин божился не привлекать к боевым действиям.