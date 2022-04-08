Какие-то вопросы можно выносить в отдельные позиции, – Подоляк о Крыме после мирного соглашения

Советник главы Офиса Президента прокомментировал мирные переговоры с Россией о прекращении войны в Украине. Подоляк предположил вынесение "за скобки" некоторых вопросов, если они будут препятствовать подписанию мирного договора.

Для Украины принципиально закончить войну с реальной формулой безопасности

Об этом советник руководителя ОП сказал, отвечая на вопрос, готова ли Украина вынести тему Крыма в отдельную переговорную позицию.

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Прежде всего Подоляк отметил, что все, что касается территориальной целостности Украины, определяется исключительно президентом Украины.

"Он свою позицию неоднократно высказывал: Крым – это незыблемая часть Украины. Все территории Украины – это Украина", – сказал советник главы ОП.

Что касается вынесения определенных вопросов в отдельные переговорные позиции, то он допускает такую ситуацию. И, как сказал Подоляк, для Украины важно закончить войну, чтобы больше таких ситуаций не было.

Безусловно, какие-то вопросы можно выносить в отдельные переговорные позиции. Но для нас принципиально – это окончание войны с реальной формулой безопасности, которая позволит в будущем не иметь таких войн на территории Украины,

– заявил Подоляк.

Он добавил, что Украина хочет знать, сколько стран с первого же дня поддержат наше государство в случае повторной агрессии.

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По информации СМИ, Украина предлагает России в течение 15 лет вести переговоры о статусе Крыма. Соответствующее предложение было передано российской стороне во время переговоров в Стамбуле.