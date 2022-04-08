Для України принципово закінчити війну з реальною формулою безпеки
Про це радник керівника ОП сказав, відповідаючи на питання, чи готова Україна винести тему Криму в окрему переговорну позицію.
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Перша все Подоляк наголосив, що все, що стосується територіальної цілісності України, визначається винятково президентом України.
"Він свою позицію неодноразово висловлював: Крим – це непорушна частина України. Всі території України – це Україна", – сказав радник глави ОП.
Щодо винесення певних питань в окремі переговорні позиції, то він допускає таку ситуацію. Та, як сказав Подоляк, для України важливо закінчити війну, щоб більше таких ситуацій не було.
Безумовно, якісь питання можна виносити в окремі переговорні позиції. Але для нас принципово – це закінчення війни з реальною формулою безпеки, яка дозволить в майбутньому не мати таких воєн на території України,
– заявив Подоляк.
Він додав, що Україна хоче знати, скільки країн з першого ж дня підтримають нашу державу у випадку повторної агресії.
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