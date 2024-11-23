Тысячи долларов: ветеран рассказал возмутительную историю о вымогательстве взяток у военных на МСЭК

Украинские военные часто сталкиваются с вымогательством средств на МСЭК для доказательства своего же диагноза. Суммы разные – от нескольких до 8-10 тысяч долларов и больше. Все зависит от некоторых факторов.

Такой информацией с 24 Каналом поделился ветеран и общественный деятель Олег Симороз, отметив, что члены МСЭК любят манипулировать диагнозами. Он поделился историей своего знакомого, который попал в "лапы коррупционеров".

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По словам ветерана, Медико-социальной экспертной комиссии фактически предоставили право определять и спекулировать темой уровня работоспособности, а соответственно ссылаться на определенную группу.

В моем случае все очевидно – это подписать себе приговор. У меня высокая парная ампутация. Не может быть ничего другого как пожизненная 1 группа,

– сказал Симороз.

Однако в случаях его знакомых нередко возникали вопросы: у кого-то были временные ранения, которые еще долгое время будут их сопровождать; у кого-то травмы, требующие исследования, например, серьезная контузия с поражением головного мозга и огнестрельным ранением.

"Любят очень сильно манипулировать. Данное право с пожизненным статусом или пересмотром через год <..> Это же классика жанра мелких коррупционеров, которые сидят с открытыми ящиками, чтобы туда деньги класть. И начинается история, мол, "я тебе могу пожизненно дать, но у тебя же не пожизненная, ты же понимаешь. У тебя, конечно, может быть 2 группа, но знаешь, 2 группу уже никто не пишет. Я, пожалуй, напишу 3, хотя вижу, что ты парень хороший", – поделился общественный активист.

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По его мнению, в результате больших коррупционных возможностей нормативно-правовых актов члены МСЭК злоупотребляют своим служебным положением и влиянием, и в результате получают неправомерную выгоду. Или же, наоборот, принимают несправедливое решение по украинским военным, потому что они не дали взятку.

Чтобы у тебя не была 3 группа, а была 2 группа, и, чтобы, например, она была пожизненная – несколько тысяч долларов. Для полностью здоровых людей – около 8-10 тысяч долларов и более,

– отметил ветеран.

"Как это работает, если не идиот этим занимается? Исследуют каждого человека, выявляют и понимают слабую сторону по здоровью, и ее развивают. Если там есть 3 группа, они нарисуют 1 группу, это легче и стоит дешевле. Если человек полностью здоров и надо нарисовать хотя бы 3 группу, то становится дороже. Такой вот супермаркет", – добавил он.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине прекратят существование центры и бюро медико-социальных экспертных комиссий. Однако, как считает Олег Симороз, ликвидация МСЭК ничего не даст. Необходимо смотреть в глубину проблемы и искать реальные пути решения.