Какие времена, такова и распаковка: холоднояровцы показали, как собирают российские снаряды

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали оружие, которое должно было вылететь из дул российских танков по украинцам. Украинские бойцы отгрузили боекомплекты.

Соответствующую информацию обнародовали в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр. Об этом они рассказали на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Украинские бойцы пообещали оккупанту "вернуть" оружие

Эти снаряды обязательно вернутся своим владельцам, пусть не обижаются,

– заявили отважные украинские бойцы.

В частности, в бригаде объяснили, что сначала подвели российский танк. После этого местные люди его сожгли.

Машина объезжала танк и перевернулась. Машину поставили на ноги, но орудия остались лежать. Впоследствии украинские бойцы выгрузили оружие.

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