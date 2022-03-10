Какие времена, такова и распаковка: холоднояровцы показали, как собирают российские снаряды
Источник:фейсбук 93-й ОМБр Холодный Яр
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали оружие, которое должно было вылететь из дул российских танков по украинцам. Украинские бойцы отгрузили боекомплекты.
Соответствующую информацию обнародовали в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр. Об этом они рассказали на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Украинские бойцы пообещали оккупанту "вернуть" оружие
Эти снаряды обязательно вернутся своим владельцам, пусть не обижаются,
– заявили отважные украинские бойцы.
В частности, в бригаде объяснили, что сначала подвели российский танк. После этого местные люди его сожгли.
Машина объезжала танк и перевернулась. Машину поставили на ноги, но орудия остались лежать. Впоследствии украинские бойцы выгрузили оружие.
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