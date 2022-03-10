Відповідну інформацію оприлюднили у 93-тій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр. Про це вони розповіли на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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Українські бійці пообіцяли окупанту "повернути" зброю

Ці снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються,

– заявили відважні українські бійці.

Зокрема у бригаді пояснили, що спочатку підбили російський танк. Після цього місцеві люди його спалили.

Машина об'їжджала танк й перевернулась. Машину поставили на ноги, проте знаряди залишились лежати. Згодом українські бійці вивантажили зброю.

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