Также из этого отчета стало известно, сколько именно высчитывается средств из зарплаты наших министров. Там также содержатся данные о надбавках и отпускных чиновников.
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Какую зарплату получили чиновники за июль
В отчете указали, что премьер-министр Денис Шмыгаль за июль 2023 года получил "на руки" зарплату в размере 66,32 тыс. гривен. Такую же сумму заработали и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, и министр реинтеграции Ирина Верещук.
У этих трех топ-чиновников правительства высчитали по 16 тысяч гривен, а без учета этого вычета их оклады составляют 82,3 тыс. гривен. Следует отметить, что это не самые высокие зарплаты среди министров.
Самую большую зарплату в июле получил госсекретарь Кабмина Александр Ярема. Так, он фактически получил 84,57 тыс. гривен, хотя его должностной оклад составляет 40,1 тыс. гривен.
Такую сумму Ярема получил благодаря нескольким прибавкам к его зарплате.
В частности, прибавки к окладу Александра Яремы были за:
- ранг – 800 гривен;
- выслугу лет – 15,64 тыс. гривен;
- выполнение особо важной работы – 40,5 тыс. гривен;
- работу с тайными документами – 8,02 тыс. гривен.
Интересен должностной оклад министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который составляет 66,69 тыс. гривен. К тому же дополнительные 15,69 тыс. гривен ему начислили за командировку, поэтому суммарная зарплата после вычета налогов составляла, как у Шмыгаля, 66,32 тыс. гривен.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил "чистыми" 66,34 тыс. гривен. Так, его оклад составляет 70,79 тыс. гривен, но к нему добавили еще 11,73 тысячи гривен за командировку, а сумма вычтенных налогов составила – 16,09 тыс. гривен.
Также министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила 66,32 тыс. гривен, а министр Кабмина Олег Немчинов заработал 65,24 тыс. гривен.
В каких профессиях зарплата больше, чем у депутатов и чиновников
- Глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко 3 августа 2023 года привел статистику по самых высоких зарплатах Украины. Поэтому стало известно, что больше всего зарабатывают IT-специалисты.
- Следовательно, он сравнил зарплаты киевских чиновников разного уровня и инженеров программного обеспечения. Оказалось, что IT-специалисты зарабатывают даже больше, чем президент нашего государства.
- Также в Государственной службе занятости назвали самые нужные профессии в 2023 году. Приоритетными остаются трактористы, слесари, швеи, электросварщики и т.д.