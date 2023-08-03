Кто имеет самые большие зарплаты в Украине

Григорий Маленко сравнил зарплаты IT-специалистов и "чиновников" разного уровня, работающих в Киеве.

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Григорий Маленко

Глава фракции "Голос" в Киевском городском совете

Недавно провел опрос в Telegram, который показал, что более 80% подписчиков моего канала не знают, сколько на самом деле получают мэр Киева и его заместители. Уверен, что это касается зарплат депутатов ВРУ, премьер-министра и президента Украины.

Он призвал украинцев делать выводы и поделиться ими в комментариях.

Здесь мог бы быть абзац о том, что маленькие зарплаты у "чиновников" - это большое государственное лицемерие, а оправдывающие тезисы - инфантильность и советщина, но это уже тема другого сообщения,
– добавил он.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

В Государственной службе занятости назвали 8 профессий наиболее нужных в 2023 году. Среди них:

  • тракторист;
  • токарь;
  • повар;
  • продавец;
  • водитель;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь.

Еще наблюдается рост спроса на специалистов по цифровой сфере:

  • digital-маркетологи;
  • 3D-дизайнеры;
  • SEO-копирайтеры;
  • IT-специалисты.