Хто має найбільші зарплати в Україні

Григорій Маленко порівняв зарплати IT-спеціалістів та "чиновників" різного рівня, які працюють у Києві.

Дивіться також Якими будуть зарплати українських військових з 1 серпня

Григорій Маленко

Голова фракції "Голос" у Київській міській раді

Нещодавно провів опитування в Telegram, яке показало, що понад 80% підписників мого каналу не знають скільки насправді отримують мер Києва та його заступники. Впевнений, що це також стосується зарплат депутатів ВРУ, прем’єр-міністра та президента України.

Він закликав українців самим робити висновки й поділитися ними у коментарях.

Тут міг би бути абзац про те, що маленькі зарплати у "чиновників" — це велике державне лицемірство, а тези, які це виправдовують — інфантильність та радянщина, але це вже тема іншого допису,
– додав він.

Які професії мають найбільший попит в Україні

У Державній службі зайнятості назвали 8 професій найбільш потрібних у 2023 році. Серед них:

  • тракторист;
  • токар;
  • кухар;
  • продавець;
  • водій;
  • швачка;
  • електрогазозварювальник;
  • слюсар.

Ще спостерігається зростання попиту на спеціалістів з цифрової сфери:

  • digital-маркетологи;
  • 3D-дизайнери;
  • SEO-копірайтери;
  • IT-спеціалісти.