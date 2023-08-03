Хто має найбільші зарплати в Україні
Григорій Маленко порівняв зарплати IT-спеціалістів та "чиновників" різного рівня, які працюють у Києві.
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Нещодавно провів опитування в Telegram, яке показало, що понад 80% підписників мого каналу не знають скільки насправді отримують мер Києва та його заступники. Впевнений, що це також стосується зарплат депутатів ВРУ, прем’єр-міністра та президента України.
Він закликав українців самим робити висновки й поділитися ними у коментарях.
Тут міг би бути абзац про те, що маленькі зарплати у "чиновників" — це велике державне лицемірство, а тези, які це виправдовують — інфантильність та радянщина, але це вже тема іншого допису,
– додав він.
Які професії мають найбільший попит в Україні
У Державній службі зайнятості назвали 8 професій найбільш потрібних у 2023 році. Серед них:
- тракторист;
- токар;
- кухар;
- продавець;
- водій;
- швачка;
- електрогазозварювальник;
- слюсар.
Ще спостерігається зростання попиту на спеціалістів з цифрової сфери:
- digital-маркетологи;
- 3D-дизайнери;
- SEO-копірайтери;
- IT-спеціалісти.