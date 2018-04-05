Какие чиновники стали причиной отклонения от обещанного курса реформ

Конфетно-букетный период прошел. Радость от создания новых антикоррупционных органов позади. Власти удалось наладить с их руководством эффективную коммуникацию. Общественность больше не участвует в переаттестации судей, так как ее негативные выводы все равно обычно не учитываются. Вместо фермеров миллиардные дотации из бюджета получает бизнес долларового мультимиллионера из президентской команды.

Полгода мы анализировали выполнения ключевых обязательств нынешней власти. Реформы правоохранительных органов, очистки судов, борьба с топ-коррупцией, уменьшение давления силовиков на бизнес и многое другое. Подытожим то, что выяснили.

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Примерно так выглядит реальность через четыре года полуреформ. Отклонение от обещанного курса – результат работы вполне конкретных должностных лиц. И мы видели своей задачей прямо называть их фамилии и задавать им вопросы. К примеру, сохранить агродотации олигархам помог ряд депутатов из БПП.

Создание нового органа – Нацагентства по предупреждению коррупции – тоже превратилось в фарс. Это Агентство должно было бы анализировать электронные декларации должностных лиц и сообщать следователям об основаниях для открытия уголовных производств. Но теперь это Агентство штампует разъяснения о том, что детективы не могут самостоятельно возбуждать дела по нескольким статьям, проверяет декларации крайне медленно, не находит ничего серьезного в декларациях чиновников. Ну и вишенка на торте, которая все объясняет, – скандал с куратором агентства от Банковой.

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К концу 2017 года единственный новый антикоррупционный орган, с которым президентское окружение еще не наладило полноценный контакт – это Национальное антикоррупционное бюро. Когда-то руководитель бюро Артем Сытник даже переживал, что воздействиям президентской вертикали подвергается руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Но теперь все изменилось. Бюро вместе с особенно близким к друзьям Порошенко департаментом ГПУ прослушивают антикоррупционного прокурора. И, наверное, они даже наслушали там что-то интересное. Но мотивы и обстоятельства этого сотрудничества имеют печальный вывод. Желание Банковой подружиться с бюро – теперь уже не просто желание, а реальность. НАБУ и Банковую сблизила нелюбовь к Холодницкому – относительно новая в окружении Президента и древняя – в бюро.

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