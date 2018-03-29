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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Антикоррупционный суд в Украине: как свои обещания о независимых судьях выполняет президент

Игра слов 28 Читати новину українською

Важнейшее обещание постмайданной власти – судебная реформа – начиналась из сплошного позитива, но со временем новости становились все печальнее. И почти все составляющие этого пазла под названием "судебная реформа" сформулированы президентом в одном обещании.

Глубину обновления можно оценить на примере Верховного суда, потому что его вообще создали с нуля. Сейчас новых лиц там четверть – это ученые и адвокаты, которые ранее не работали судьями. Еще примерно 75% – кадры из судебной системы. И если первая цифра в целом неплохая, то по качеству второй есть вопросы.

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Жесткий контроль за отбором судей выглядел так: созданный специально общественностью совет анализировал судей, а государственная квалификационная комиссия в большинстве случаев с их негативными выводами не соглашалась. Но президент почему-то не хочет говорить об этом правду.

Поэтому четверть судей верховного суда – это абсолютно новые лица. А еще четверть наоборот – победители, которые имели негативный вывод относительно добропорядочности. Перемога и зрада поделились поровну, а процесс их получения сопровождался искрами.

Еще один пункт реформы – неприкосновенность судей ограничили. Да, именно ограничили, но не отменили, как часто говорят об этом политики. Судьи имеют иммунитет от задержаний. И это нормально. После реформы иммунитет не распространяется только на случаи, когда служителя Фемиды разоблачают прямо на месте преступления. Тогда правоохранители могут его задержать. Без всяких согласий Верховной Рады, как прежде. Некоторое время могли не только задержать, но и сразу ходатайствовать об аресте, но теперь на это требуется согласие Высшего совета правосудия. Поэтому даже начальное ограничение неприкосновенности в дальнейшем немного сузили.

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И еще одна составляющая реформы. "Будет создан антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела, подследственные Национальному антикоррупционному бюро". То есть для рассмотрения дел в отношении топ-коррупционеров обещали создать еще один суд с нуля, и когда Антикоррупционное бюро заработало, у президентской команды позиция начала меняться.

Какие еще реформы наобещал президент и что из этого выполнил, – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Антикоррупционный суд Игра слов Верховный суд Украины
Источник: 24 Канал
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