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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Прокурорский позитив: зарплата чиновника

Игра слов 5 Читати новину українською

Генеральный прокурор Украины получает бешеную зарплату за месяц. О реформах и успехах первых трех постмайданных прокуроров: Махницкого, Яремы и Шокина говорить нечего, ведь никаких изменений не замечено. Работали они недолго и чаще попадали в скандалы, чем сообщали о результативных расследованиях.

После отстранения от должности Шокина, Юрий Луценко начал деятельность с громких и правильных обещаний, что-то даже таки пытался выполнять. Без экспертов и конкурсов президент подал кандидатуру Юрия Луценко в Верховную Раду.

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Только за один день изменили и подписали закон, который позволил Луценко без профильного образования и соответствующего стажа занять пост Генпрокурора Украины.

Я прошу не волноваться народных депутатов. Я уверен в том, что Луценко имеет больше морального права требовать справедливости,
– подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

Ничем не смогла порадовать генеральная инспекция, которая должна была обеспечить решительную борьбу с коррупцией, а также проверять декларации добродетели прокуроров. И сделал невозможным этот процесс сам Юрий Луценко.

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"Я действительно пришел в генеральную прокуратуру на 1,5-2 года. Этот срок связан с моими личными планами в жизни", – резюмировал Юрий Луценко.

Заработная плата Генерального прокурора Украины в январе 2018 года состоит:

1. Должностного оклада – 37 тысяч гривен.

2. Надбавки за выслугу лет.

3. Надбавки за работу в условиях режимных ограничений.

4. Надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы.

5. Премии.

6. Материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Луценко на заслуженный отдых, видимо, не собирается и предпочитает отдых "без излишеств" на Сейшелах.

Чем на самом деле занимается на своем посту Юрий Луценко – смотрите в программе "Игра слов".

Теги: Игра слов
Источник: 24 Канал
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