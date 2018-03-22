Прокурорський позитив: зарплата чиновника
Генеральний прокурор України отримує шалену заробітну плату за місяць. Про реформи і успіхи перших трьох постмайданних прокурорів: Махніцького, Яреми і Шокіна говорити немає що, адже ніяких змін не помічено. Працювали вони не довго і частіше потрапляли у скандали, аніж повідомляли про результативні розслідування.
Після усунення з посади Шокіна, Юрій Луценко розпочав діяльність із гучних і правильних обіцянок, щось навіть таки намагався виконувати. Без експертів та конкурсів президент подав кандидатуру Юрія Луценка до Верховної Ради.
Читайте також: Куди поділись обіцянки політиків про енергонезалежність України
Лише за один день змінили та підписали закон, який дозволив Луценку без профільної освіти та відповідного стажу обійняти посаду Генпрокурора України.
Я прошу не хвилюватися народних депутатів. Я впевнений в тому, що Юрій Віталійович Луценко має більше морального права вимагати справедливості,
– наголосив президент України Петро Порошенко.
Нічим не змогла потішити генеральна інспекція, яка мала забезпечити рішучу боротьбу з корупцією, а також перевіряти декларації доброчесності прокурорів. І унеможливив цей процес сам Юрій Луценко.
Читайте також: Як турбується про армію президент та його друзі
"Я дійсно прийшов в генеральну прокуратуру на 1,5-2 роки. Цей термін пов’язаний з моїми особистими планами в житті", – резюмував Юрій Луценко.
Нічим не змогла потішити генеральна інспекція, яка мала забезпечити рішучу боротьбу з корупцією, а також перевіряти декларації доброчесності прокурорів. І унеможливив цей процес сам Юрій Луценко.
Заробітна плата Генерального прокурора України у січні 2018 року складається:
1.Посадового окладу – 37 тисяч гривень.
2.Надбавки за вислугу років.
3.Надбавки за роботу в умовах режимних обмежень.
4.Надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.
5.Премії.
6.Матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Луценко на заслужений відпочинок, мабуть, не збирається і надає перевагу відпочинку "без надмірностей" на Сейшелах.
Чим насправді займається на своїй посаді Юрій Луценко – дивіться у програмі "Гра слів".