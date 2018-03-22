Прокурорський позитив: зарплата чиновника

Генеральний прокурор України отримує шалену заробітну плату за місяць. Про реформи і успіхи перших трьох постмайданних прокурорів: Махніцького, Яреми і Шокіна говорити немає що, адже ніяких змін не помічено. Працювали вони не довго і частіше потрапляли у скандали, аніж повідомляли про результативні розслідування.

Після усунення з посади Шокіна, Юрій Луценко розпочав діяльність із гучних і правильних обіцянок, щось навіть таки намагався виконувати. Без експертів та конкурсів президент подав кандидатуру Юрія Луценка до Верховної Ради.

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Лише за один день змінили та підписали закон, який дозволив Луценку без профільної освіти та відповідного стажу обійняти посаду Генпрокурора України.

Я прошу не хвилюватися народних депутатів. Я впевнений в тому, що Юрій Віталійович Луценко має більше морального права вимагати справедливості,

– наголосив президент України Петро Порошенко.

Нічим не змогла потішити генеральна інспекція, яка мала забезпечити рішучу боротьбу з корупцією, а також перевіряти декларації доброчесності прокурорів. І унеможливив цей процес сам Юрій Луценко.

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"Я дійсно прийшов в генеральну прокуратуру на 1,5-2 роки. Цей термін пов’язаний з моїми особистими планами в житті", – резюмував Юрій Луценко.

Нічим не змогла потішити генеральна інспекція, яка мала забезпечити рішучу боротьбу з корупцією, а також перевіряти декларації доброчесності прокурорів. І унеможливив цей процес сам Юрій Луценко.

Заробітна плата Генерального прокурора України у січні 2018 року складається:

1.Посадового окладу – 37 тисяч гривень.

2.Надбавки за вислугу років.

3.Надбавки за роботу в умовах режимних обмежень.

4.Надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

5.Премії.

6.Матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Луценко на заслужений відпочинок, мабуть, не збирається і надає перевагу відпочинку "без надмірностей" на Сейшелах.

Чим насправді займається на своїй посаді Юрій Луценко – дивіться у програмі "Гра слів".