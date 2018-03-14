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Куди поділись обіцянки політиків про енергонезалежність України

Гра слів 00:06, сьогодні 681 Читать новость на русском

Україна все ще споживає газ у півтора рази більше, ніж видобуває. Про газову незалежність посадовці досі говорять у майбутньому часі, як і чотири роки тому.

На початку березня 2018 року керівництво України закликало екстрено зменшити споживання блакитного палива. Це сталося через демарш російської сторони. Річ у тім, що контракт між газпромом і нафтогазом, укладений ще Юлією Тимошенко, діє до 2019 року. Кілька років ми не купували газ у Росії і судилися із "Газпромом". І от одне з рішень Стокгольмського арбітражу змінило форму ціни на російський газ. Вона стала вигіднішою для України. "Нафтогаз" планував відновити поставки з Росії вже у березні, навіть передоплату зробив.

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Проте 1 березня 2018 року "Газпром" образився вже на інше стокгольмське рішення: відмовився поставляти паливо, знизив тиск у трубі, а ще через день пішов розривати контракт. "Нафтогаз" у свою чергу терміново закупив газ у Європі, щоправда, значно дорожче, ніж планував купити у "Газпрому". Так газову кризу, ініційовану Росією, подолали за два дні.

Проте, якщо глянути на ситуацію ширше, то Україна все ще споживає газ у півтора рази більше, ніж видобуває. Також про газову незалежність посадовці досі говорять у майбутньому часі, як і чотири роки тому. У мріях про енергонезалежність найбільшим оптимістом був Президент. Він обіцяв її вже у 2016 році. У п'ять разів песимістичнішим виявився чинний тоді прем'єр-мініст Арсеній Яценюк: прогнозував енергонезалежність у 2024 році.

Через 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою,
– зазначив він у 2014 році.

А нинішній очільник Уряду Володимир Гройсман обрав середину – 2020 рік.

Говорячи про егнергонезалежність, у першу чергу, політики мають на увазі незалежність газову. Щоб досягнути цього, потрібно зменшувати споживання да збільшувати власний видобуток. Та в Україні все ще спалюють газу куди більше, ніж видобувають. Прогрес є переважно через скорочення даних про споживання блакитного палива.

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Якщо у 2013 році населення разом із промисловістю використали понад 50 мільярдів кубів газу, то 2017 – вже 32. Значному скороченню є кілька пояснень. Зокрема, – це втрата контролю над частиною території. Однак, на думку чиновників, вплинули заходи і з енергоефективності. З таких: відома програма теплих кредитів і обіцянка створити Фонд енергоефективності.

Такий Фонд, напевно, третій-четвертий рік активно обговорюється, але не був запущений,
– запевнив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз" Олексій Хабатюк.

Коли Україна зможе стати енергонезалежною – дивіться у програмі "Гра слів".

Теги: Новини політики Україна – Росія Гра слів Нафтогаз Газпром
Джерело: 24 Канал
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