Куда делись обещания политиков о энергонезависимости Украины

Украина все еще потребляет газ в полтора раза больше, чем добывает. Про газовую независимость чиновники до сих пор говорят в будущем времени, как и четыре года назад.

В начале марта 2018 года руководство Украины призвало экстренно уменьшить потребление голубого топлива. Это произошло из-за демарша российской стороны. Дело в том, что контракт между Газпромом и Нафтогазом, заключенный еще Юлией Тимошенко, действует до 2019 года. Несколько лет мы не покупали газ у России и судились с "Газпромом". И вот одно из решений Стокгольмского арбитража изменило форму цены на российский газ. Она стала более выгодной для Украины. "Нафтогаз" планировал возобновить поставки из России уже в марте, даже предоплату сделал.

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Однако 1 марта 2018 "Газпром" обиделся уже на другое стокгольмское решение: отказался поставлять топливо, снизил давление в трубе, а через день пошел разрывать контракт. "Нафтогаз" в свою очередь срочно закупил газ в Европе, правда, значительно дороже, чем планировал закупить у "Газпрома". Так газовый кризис, инициированный Россией, преодолели за два дня.

Однако, если взглянуть на ситуацию шире, то Украина все еще потребляет газ в полтора раза больше, чем добывает. Также о газовой независимости чиновники до сих пор говорят в будущем времени, как и четыре года назад. В мечтах о энергонезависимости самым большим оптимистом был Президент. Он обещал ее уже в 2016 году. В пять раз пессимистичнее оказался действующий тогда премьер-минист Арсений Яценюк, который прогнозировал энергонезависимость в 2024 году.

Через 10 лет Украина будет полностью энергонезависимым государством,

– отметил он в 2014 году.

А нынешний глава правительства Владимир Гройсман выбрал середину – 2020.

Говоря о егнергонезависимости, в первую очередь, политики подразумевают независимость газовую. Чтобы достичь этого, нужно уменьшать потребление и увеличивать собственную добычу. Но в Украине все еще сжигают газа куда больше, чем добывают. Прогресс есть преимущественно из-за сокращения данных о потреблении голубого топлива.

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Если в 2013 году население вместе с промышленностью использовали более 50 миллиардов кубов газа, то 2017 – уже 32. Значительному сокращению есть несколько объяснений. В частности, – это потеря контроля над частью территории. Однако, по мнению чиновников, повлияли меры и по энергоэффективности. Из таких: известная программа теплых кредитов и обещание создать Фонд энергоэффективности.

Такой Фонд, наверное, третий-четвертый год активно обсуждается, но не был запущен,

– заверил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз" Алексей Хабатюк.

Когда Украина сможет стать энергонезависимой – смотрите в программе "Игра слов".