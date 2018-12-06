Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг

Затягивание рассмотрения дел – одна из самых распространенных проблем в судопроизводстве. Сильно вредит это, в частности, коррупционным делам, где обвиняемые чиновники за годы рассмотрения дел успевают уничтожить важные улики, повлиять на свидетелей или вообще добиться закрытия дела.

Поэтому даже когда органы следствия сделали свою работу на отлично, чиновникам избежать ответственности помогают проволочки в рассмотрении дел судьями.

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Недавно Национальное антикоррупционное бюро опубликовало антирейтинг дел в судах. В нем как раз речь идет о тех кейсах НАБУ, которые аномально долго не рассматриваются в судах.

Третье место в антирейтинге заняла дело о хищении госпредприятия "Запорожгражданпроект" его работниками. По данным бюро, заседания по сути не могут провести почти 20 месяцев. В дату очередного заседания магическим образом оказывается, что судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык нет на своем рабочем месте. То сама судья на больничном, то другие судьи из коллегии, а порой причины отсутствия судьи Смык вообще никому не известны.

В другом деле, где председательствуюет судья Смык, за 17 месяцев не провели ни одного судебного заседания. По материалам следствия, в 2016-м году прокуратура арестовала корабль, на котором было 3 тысячи тонн соды с Крымского содового завода олигарха Дмитрия Фирташа. Судно везло товар из оккупированного Крыма в Молдову с нарушениями правил въезда и таможенного контроля.

Владелец компании, которой принадлежала партия соды, Сергей Недвиж, якобы предложил военному прокурору Сергею Яровому 75 тысяч долларов за снятие ареста. Прокурор написал рапорт и через три дня мужчину задержали.

Несмотря на то, что обвинительный акт составили еще летом прошлого года, в деле до сих пор не провели ни одного заседания. Прокурор пояснил, переносы никоим образом не зависели от сторон защиты или обвинения. В большинстве случаев для рассмотрения не удавалось собрать состав суда, судьи были на больничном, в отпусках, и тому подобное.

Из-за того, что дело вообще никак не двигается в суде, прокуроры попросили изменить его подсудность, чтобы кейс мог взять любой другой суд. Но Апелляционный суд в удовлетворении ходатайства отказал, так что сколько еще дело будет лежать без дела в Печерском суде, зависит от судьи Светланы Смык.

Служитель Фемиды затягивала и другие резонансные дела: она председательствовала в процессе о похищении майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Следствие вышло на подозреваемого в исполнении преступления – Александра Медведя. И после трех лет рассмотрения дела в Печерском суде Светлана Смык взяла самоотвод. А это означает, что процесс начнет рассматривать новый судья с самого начала. Если у судьи действительно были причины для самоотвода, то почему же она ждала 3 года?

Премию "НЕчесть недели" за постоянное затягивание рассмотрения общественно важных дел получает судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык.

"НЕчесть недели" – судья Светлана Смык

Затягивать дело судья может как по субъективным, так и объективным причинам. Лауреат нашей премии, в отличие от судьи Смык, описал проблему затягивания, которая от него самого не зависит. Это Сергей Гирич – судья Лычаковского райсуда Львова.

На своей странице в Фейсбук судья опубликовал видео, где рассказал, что рассматривает дело, в котором имеется около 60-ти потерпевших. Служитель Фемиды продемонстрировал кипу конвертов, заявив, что это – уведомления о вызове сторон в суд, которые отправили на адреса людей, и они вернулись в суд.

Из-за того что работники почты не уполномочены вручать повестки в суд, люди их игнорируют и не появляются, в результате чего судебные дела сильно затягиваются, а виновным в этом делают судью. Ведь из 15-ти 12 конвертов "Укрпочта" вернула.

На видео Сергей Гирич попросил главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка в ближайшее время решить этот вопрос. Определить ответственных за вручение повесток в суд, чтобы этот долг выполнялся добросовестно и люди приходили в суд тогда, когда это нужно.

"Честь недели" – судья Сергей Гирич

Премию "Честь недели" за объективное освещение проблемы затягивания дел получает судья Лычаковского райсуда Львова Сергей Гирич.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.