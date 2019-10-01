Какие документы требуют от юриста Трампа по Украине

Руди Джулиани, который является личным юристом Дональда Трампа, направили официальный запрос о предоставлении документов. Это сделали Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках импичмента президента США.

Они требуют, чтобы до 15 октября предоставили все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения и т. д., которые могли бы касаться попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года в США. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Свой запрос объясняют словами самого Джулиани, который ранее утверждал, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена, возможного кандидата в президенты от демократов. Сам Джулиани впоследствии взял эти слова обратно.



Джо Байден

Конгресс интересует, координировал ли Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа. Однако Джулиани утверждает, что имеет доказательства о нескольких украинских официальных лицах, которые в кампании 2016 года действовали против Трампа, а также о том, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен под давлением тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

NEW: House Committees subpoena Rudy Giuliani's "text messages, phone records and other communications" that he's been touting on the airwaves.



Doc: https://t.co/nQ8hKZGvDY pic.twitter.com/rQzdld2Rzs — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) September 30, 2019

Кратко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского