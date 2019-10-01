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      Какие документы требуют от юриста Трампа по Украине

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      Руди Джулиани
      Руди Джулиани / theepochtimes.com

      Руди Джулиани, который является личным юристом Дональда Трампа, направили официальный запрос о предоставлении документов. Это сделали Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках импичмента президента США.

      Они требуют, чтобы до 15 октября предоставили все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения и т. д., которые могли бы касаться попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года в США. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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      Свой запрос объясняют словами самого Джулиани, который ранее утверждал, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена, возможного кандидата в президенты от демократов. Сам Джулиани впоследствии взял эти слова обратно.

      Джо Байден
      Джо Байден

      Конгресс интересует, координировал ли Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа. Однако Джулиани утверждает, что имеет доказательства о нескольких украинских официальных лицах, которые в кампании 2016 года действовали против Трампа, а также о том, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен под давлением тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

      Кратко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

      • Он разразился из-за доноса американского разведчика (текст – здесь). Так, 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.
      • 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). согласно ему, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
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      Теги: Новости политики Новости Украины Джозеф Байден Новости США
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