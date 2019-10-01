Які документи вимагають від юриста Трампа щодо України
Руді Джуліані, який є особистим юристом Дональда Трампа, надіслали офіційний запит про надання документів. Це зробили Голови комітетів Палати представників Конгресу США, які ведуть розслідування в рамках імпічменту президента США.
Вони вимагають, щоб до 15 жовтня надали всі матеріали, включно з кореспонденцією, записами телефонних розмов, електронними листами, смс-повідомленнями тощо, які могли б стосуватися спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року в США. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".
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Свій запит пояснюють словами самого Джуліані, який раніше стверджував, що просив українських представників розслідувати діяльність Джо Байдена, можливого кандидата в президенти від демократів. Сам Джуліані згодом взяв ці слова назад.
Джо Байден
Конгрес цікавить, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа. Проте Джуліані стверджує, що має докази про кілька українських офіційних осіб, які у кампанії 2016 року діяли проти Трампа, а також того, що колишній український генпрокурор Віктор Шокін був звільнений під тиском тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена.
Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського
- Він вибухнув через донос американського розвідника (текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
- 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.