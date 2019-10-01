11:28
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Які документи вимагають від юриста Трампа щодо України

      142 Читать новость на русском
      Руді Джуліані
      Руді Джуліані / theepochtimes.com

      Руді Джуліані, який є особистим юристом Дональда Трампа, надіслали офіційний запит про надання документів. Це зробили Голови комітетів Палати представників Конгресу США, які ведуть розслідування в рамках імпічменту президента США.

      Вони вимагають, щоб до 15 жовтня надали всі матеріали, включно з кореспонденцією, записами телефонних розмов, електронними листами, смс-повідомленнями тощо, які могли б стосуватися спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року в США. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

      Читайте також: У США вимагають розслідувати зв'язки штабу Гілларі Клінтон з Україною

      Свій запит пояснюють словами самого Джуліані, який раніше стверджував, що просив українських представників розслідувати діяльність Джо Байдена, можливого кандидата в президенти від демократів. Сам Джуліані згодом взяв ці слова назад.

      Джо Байден
      Джо Байден

      Конгрес цікавить, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа. Проте Джуліані стверджує, що має докази про кілька українських офіційних осіб, які у кампанії 2016 року діяли проти Трампа, а також того, що колишній український генпрокурор Віктор Шокін був звільнений під тиском тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена.

      Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

      • Він вибухнув через донос американського розвідника (текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      blog_ava
      Якою буде погода у жовтні: прогноз
      сьогодні
      5827
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Джозеф Байден
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      сьогодні , 10:43 Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      3460
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      сьогодні , 09:32 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1962
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      908
      Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
      сьогодні , 08:40 Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
      Блог Медіа 585
      Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 08:20 Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      3791
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук