Які документи вимагають від юриста Трампа щодо України

Руді Джуліані, який є особистим юристом Дональда Трампа, надіслали офіційний запит про надання документів. Це зробили Голови комітетів Палати представників Конгресу США, які ведуть розслідування в рамках імпічменту президента США.

Вони вимагають, щоб до 15 жовтня надали всі матеріали, включно з кореспонденцією, записами телефонних розмов, електронними листами, смс-повідомленнями тощо, які могли б стосуватися спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року в США. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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Свій запит пояснюють словами самого Джуліані, який раніше стверджував, що просив українських представників розслідувати діяльність Джо Байдена, можливого кандидата в президенти від демократів. Сам Джуліані згодом взяв ці слова назад.



Джо Байден

Конгрес цікавить, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа. Проте Джуліані стверджує, що має докази про кілька українських офіційних осіб, які у кампанії 2016 року діяли проти Трампа, а також того, що колишній український генпрокурор Віктор Шокін був звільнений під тиском тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена.

NEW: House Committees subpoena Rudy Giuliani's "text messages, phone records and other communications" that he's been touting on the airwaves.



Doc: https://t.co/nQ8hKZGvDY pic.twitter.com/rQzdld2Rzs — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) September 30, 2019

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