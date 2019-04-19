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      Какие исполнители выступают на сценах Зеленского и Порошенко: видео

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      Дебаты на НСК "Олимпийский"
      Дебаты на НСК "Олимпийский" / Фото 24 канал

      Долгожданные дебаты на НСК "Олимпийский" оба кандидата в президенты решили разбавить музыкой и пригласили выступать на свои сцены известных исполнителей.

      Поскольку штабы действующего Президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского договорились о двух сценах на стадионе, то и исполнители выступают на двух одновременно.

      Читайте также: Дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском": когда и где смотреть онлайн

      В штабе Зеленского озвучили свой список звездных гостей. В него входят Артем Пивоваров, Виктор Павлик, группы KADNAY и "Мачете", пишет theБабель.

      Выступления на сцене Владимира Зеленского:

       

      "Мачете" на сцене у Зеленского: 

       

      Отметим, фронтмен "Мачете" Ярослав Малый – основатель известной в России группы "Токио". Он написал гимн болельщиков для Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также саундреки к фильмам "9 рота" и "Жара".

      Первыми на сцене Петра Порошенко выступили Тарас Чубай и "Плач Иеремии". Затем появилась группа Kozak System. Она на дебатах не впервые – 14 апреля музыканты также были на "Олимпийском". Петр Порошенко приглашал Владимира Зеленского на дебаты в этот день, однако шоумен отказался прийти.

      Kozak System выступает на сцене Порошенко

      Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийском" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашение и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком НСК Олимпийский
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