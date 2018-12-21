Какие массовые акции украинцы воспринимают лучше всего: неожиданные данные

Почти все украинцы раньше времени разочаровываются в процессах, происходящих в украинском обществе. Конечно, в стране не все так, как нам хотелось бы, но и кричать "Зрада!" на каждом шагу тоже не стоит.

Тотальное большинство украинцев, а именно 76% считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

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В то же время каждый седьмой чувствует себя, как в раю. Что касается массовых акций в стране, то наиболее положительно украинцы воспринимают парад в День независимости, военный парад и марш за традиционные семейные ценности.



64% украинцев положительно относятся к военным парадам

Вместе с тем 85% категорически против массовых акций ЛГБТ-сообществ.



Больше половины украинцев негативно воспринимают акции ЛГБТ

Почти две трети не любит современный международный праздник – Хэллоуин.



69,5% украинцев против Хэллоуина

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