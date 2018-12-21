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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Какие массовые акции украинцы воспринимают лучше всего: неожиданные данные

      79 Читати новину українською

      Почти все украинцы раньше времени разочаровываются в процессах, происходящих в украинском обществе. Конечно, в стране не все так, как нам хотелось бы, но и кричать "Зрада!" на каждом шагу тоже не стоит.

      Тотальное большинство украинцев, а именно 76% считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

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      В то же время каждый седьмой чувствует себя, как в раю. Что касается массовых акций в стране, то наиболее положительно украинцы воспринимают парад в День независимости, военный парад и марш за традиционные семейные ценности.

      64% українців позитивно ставляться до військових парадів
      64%  украинцев положительно относятся к военным парадам

      Вместе с тем 85% категорически против массовых акций ЛГБТ-сообществ.

      Більше, ніж половина українців негативно сприймають акції ЛГБТ
      Больше половины украинцев негативно воспринимают акции ЛГБТ

      Почти две трети не любит современный международный праздник – Хэллоуин.

      69,5% українців проти Хелловіну
      69,5% украинцев против Хэллоуина

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины рейтинги
      Источник: 24 канал
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