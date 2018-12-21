Які масові акції українці сприймають найкраще: неочікувані данні

Майже всі українці завчасно розчаровуються у процесах, що відбувається в українському суспільстві. Звичайно, в країні не все так, як нам хотілося б, але й кричати "Зрада!" на кожному кроці теж не варто.

Тотальна більшість українців, а саме 76% вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. Читайте також: Що ховається за вивіскою "Roshen": деталі у цифрах Натомість кожен сьомий почуває себе, мов у Раю. Щодо масових акцій в країні, то найпозитивніше українці сприймають парад на День незалежності, військовий парад та марш за традиційні сімейні цінності.

64% українців позитивно ставляться до військових парадів Натомість 85% категорично проти масових акцій ЛГБТ-спільнот.

Більше, ніж половина українців негативно сприймають акції ЛГБТ Майже дві третини не люблять сучасне міжнародне свято – Хелловін.

69,5% українців проти Хелловіну Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.