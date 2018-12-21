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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Які масові акції українці сприймають найкраще: неочікувані данні

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      Майже всі українці завчасно розчаровуються у процесах, що відбувається в українському суспільстві. Звичайно, в країні не все так, як нам хотілося б, але й кричати "Зрада!" на кожному кроці теж не варто.

      Тотальна більшість українців, а саме 76% вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.

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      Натомість кожен сьомий почуває себе, мов у Раю. Щодо масових акцій в країні, то найпозитивніше українці сприймають парад на День незалежності, військовий парад та марш за традиційні сімейні цінності. 

      64% українців позитивно ставляться до військових парадів
      64% українців позитивно ставляться до військових парадів

      Натомість 85% категорично проти масових акцій ЛГБТ-спільнот. 

      Більше, ніж половина українців негативно сприймають акції ЛГБТ
      Більше, ніж половина українців негативно сприймають акції ЛГБТ

      Майже дві третини не люблять сучасне міжнародне свято – Хелловін.

      69,5% українців проти Хелловіну
      69,5% українців проти Хелловіну

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини України Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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