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      Какие мистические ритуалы и жертвоприношения до сих пор проводят в России

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      Какие мистические ритуалы и жертвоприношения до сих пор проводят в России
      Какие мистические ритуалы и жертвоприношения до сих пор проводят в России / Комсомольская правда

      Российские власти все глубже уходят в православное колдовство и мистицизм. В частности, в этой страсти к мистике есть очень экзотические варианты.

      Поскольку министр обороны Сергей Шойгу – этнический тувинец, то он не только церкви строит, но и буддийские дацаны и даже какие-то языческие часовни, рассказал в своем видеоблоге "Безумный мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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      Ритуал с убийством верблюдов

      По словам Яковины, недавно в Иркутской области шаманы принесли в жертву пять верблюдов. "Их заживо сожгли во время ритуала, который называется "Жен Тенгер Яба". Этот ритуал якобы нацелен на укрепление государства и народа, он проводится один раз в тысячу лет, но выглядит это как полная дикость", – ответил обозреватель.

      Жертвопринесення верблюдів в Іркутську
      Жертвоприношение верблюдов в Иркутске

      Яковина добавил, что шаманов хотели привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, но в Кремле у них нашелся некий анонимный покровитель, поэтому их отпустили.

      Жертвоприношение животных на родине Кадырова

      Автор видеоблога отметил, что в Чечне строятся гигантские мечети, а в родном селе Рамзана Кадырова ежегодно в завершение поста Рамадана проводятся массовые жертвоприношения животных. Участники праздников режут горло сотням коров и овец.

      Более того, на Кавказе в последние годы бурно расцвело джиннвидение. Мусульманам предписано верить в джиннов, и многие относятся к этой заповеди со всей серьезностью. Могу точно сказать, что нет ничего более опасного для психического здоровья мусульманина, чем пытаться приручить джина. Это крайне опасное дело,
      – прокомментировал Яковина.

      Он добавил, что на Кавказе сейчас появился целый класс экзорцистов, которые якобы выгоняют джиннов из людей. "Но сейчас настоящий экзорцист стал одним из самых влиятельных людей в Кремле. Зовут этого человека Алексей Афанасьевич Ноздрин. Но среди своих поклонников он более известен как старец Илий – личный духовник упомянутого выше господина Гундяева и Путина", – подытожил Яковина.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 1 июня 2019

       

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      Теги: Видеоблоги Мир животных Религия Новости России
      Источник: 24 канал
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