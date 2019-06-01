Какие мистические ритуалы и жертвоприношения до сих пор проводят в России

Российские власти все глубже уходят в православное колдовство и мистицизм. В частности, в этой страсти к мистике есть очень экзотические варианты.

Поскольку министр обороны Сергей Шойгу – этнический тувинец, то он не только церкви строит, но и буддийские дацаны и даже какие-то языческие часовни, рассказал в своем видеоблоге "Безумный мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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Ритуал с убийством верблюдов

По словам Яковины, недавно в Иркутской области шаманы принесли в жертву пять верблюдов. "Их заживо сожгли во время ритуала, который называется "Жен Тенгер Яба". Этот ритуал якобы нацелен на укрепление государства и народа, он проводится один раз в тысячу лет, но выглядит это как полная дикость", – ответил обозреватель.



Жертвоприношение верблюдов в Иркутске

Яковина добавил, что шаманов хотели привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, но в Кремле у них нашелся некий анонимный покровитель, поэтому их отпустили.

Жертвоприношение животных на родине Кадырова

Автор видеоблога отметил, что в Чечне строятся гигантские мечети, а в родном селе Рамзана Кадырова ежегодно в завершение поста Рамадана проводятся массовые жертвоприношения животных. Участники праздников режут горло сотням коров и овец.

Более того, на Кавказе в последние годы бурно расцвело джиннвидение. Мусульманам предписано верить в джиннов, и многие относятся к этой заповеди со всей серьезностью. Могу точно сказать, что нет ничего более опасного для психического здоровья мусульманина, чем пытаться приручить джина. Это крайне опасное дело,

– прокомментировал Яковина.

Он добавил, что на Кавказе сейчас появился целый класс экзорцистов, которые якобы выгоняют джиннов из людей. "Но сейчас настоящий экзорцист стал одним из самых влиятельных людей в Кремле. Зовут этого человека Алексей Афанасьевич Ноздрин. Но среди своих поклонников он более известен как старец Илий – личный духовник упомянутого выше господина Гундяева и Путина", – подытожил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 1 июня 2019