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      Які містичні ритуали та жертвоприношення досі проводять в Росії

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      Які містичні ритуали та жертвоприношення досі проводять в Росії
      Які містичні ритуали та жертвоприношення досі проводять в Росії / Комсомольская правда

      Російська влада все глибше йде в православне чаклунство і містицизм. Зокрема, у цій пристрасті до містики є дуже екзотичні варіанти.

      Оскільки міністр оборони Сергій Шойгу – етнічний тувинець, то він не тільки церкви будує, а й буддійські дацани та навіть якісь язичницькі каплиці, розповів у своєму відеоблозі "Безумный мир" політичний оглядач Іван Яковина.

      Читайте також: Росія в Україні: як Медведчук впливає на Україну та допомагає Порошенку і Путіну

      Ритуал з вбивством верблюдів

      За словами Яковини, недавно в Іркутській області шамани принесли в жертву п'ятьох верблюдів. "Їх заживо спалили під час ритуалу, який називається "Жен тенгері Яба". Цей ритуал ніби як націлений на зміцнення держави і народу, він проводиться один раз в тисячу років, але виглядає це як повна дикість", – відповів оглядач.

      Жертвопринесення верблюдів в Іркутську
      Жертвопринесення верблюдів в Іркутську

      Яковина додав, що шаманів хотіли притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, але в Кремлі у них знайшовся якийсь анонімний покровитель, тому їх відпустили.

      Жертвопринесення тварин на батьківщині Кадирова

      Автор відеоблогу зазначив, що у Чечні будуються гігантські мечеті, а в рідному селі Рамзана Кадирова щороку на завершення посту Рамадану проводяться масові жертвопринесення тварин. Учасники свят ріжуть горло сотням корів і овець.

      Більш того, на Кавказі в останні роки бурхливо розцвіло джиннведіння. Мусульманам наказано вірити в джинів, і багато хто ставиться до цієї заповіді з усією серйозністю. Можу точно сказати, що немає нічого більш небезпечного для психічного здоров'я мусульманина, ніж намагатися приручити джина. Це вкрай небезпечна справа,
      – прокоментував Яковина.

      Він додав, що на Кавказі зараз з'явився цілий клас екзорцистів, нібито виганяють джинів з людей. "Але зараз справжнісінький екзорцист став одним з найбільш впливових людей в Кремлі. Звуть цю людину Олексій Опанасович Ноздрин. Але серед своїх шанувальників він більш відомий як старець  Ілій – особистий духівник згаданого вище пана Гундяєва та Путіна", – підсумував Яковина.

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 1 червня 2019

       

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      Теги: Новини Росії Релігія Світ тварин Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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