Какие отношения сейчас между УПЦ КП и УАПЦ: заявление Филарета

Между Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью нет никаких недоразумений, а лишь разногласия, которые вскоре, скорее всего, будут решены.

Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет на пресс-конференции "Украинская церковь на пути утверждения автокефалии" в "Укринформе".

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Между киевским патриархатом и Украинской автокефальной церковью недоразумений нет. Потому что и мы за автокефальную, и они за автокефальную церковь, а те разногласия, которые есть между некоторыми епископами, думаю, что мы их на Соборе уладим,

– сказал глава УПЦ КП.

По словам священнослужителя, объединение церкви в Украине необратимо, потому что люди еще с начала российской агрессии на Донбассе, когда УПЦ Московского патриархата отказывалась отпевать погибших защитников Украины, сделали свои выводы и начали переходить к другим патриархатам.

"Помешать объединению никто не может, потому что это воля Божья. Бог создает такие условия, что люди хотят или не хотят, а вынуждены идти этой дорогой", – сказал Филарет.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как буду создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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