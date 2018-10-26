Які відносини зараз між УПЦ КП і УАПЦ: заява Філарета

Між Українською православною церквою Київського патріархату та Українською автокефальною православною церквою немає жодних непорозумінь, а лише розбіжності, які незабаром, скоріш за все, будуть вирішені.

Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет на прес-конференції "Українська церква на шляху утвердження автокефалії" в "Укрінформі".

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Між київським патріархатом і Українською автокефальною церквою непорозумінь немає. Тому що і ми за автокефальну, і вони за автокефальну церкву, а ті розбіжності, які є між деякими єпископами, думаю, що ми їх на Соборі залагодимо,

– сказав глава УПЦ КП.

За словами священослужителя, об'єднання церкви в Україні незворотнє, бо люди ще з початку російської агресії на Донбасі, коли УПЦ Московського патріархату відмовлялася відспівувати загиблих захисників України, зробили свої висновки і почали переходити до інших патріархатів.

"Завадити об'єднанню ніхто не може, тому що це воля Божа. Бог створює такі умови, що люди хочуть чи не хочуть, а змушені йти цією дорогою", – сказав Філарет.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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