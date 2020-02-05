Какие партии поддерживают украинцы: интересные результаты опроса

В Центре Разумкова провели опрос, который помог понять, какие политические партии украинцы поддерживают больше всего. Людей спрашивали, за какую политсилу они бы отдали свой голос, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам опроса, стабильный рейтинг у партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Рейтинги других политсил частично изменились.

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"Слуга народа"

Партия занимает первенство в рейтинге. Политолог Тарас Семенюк подтвердил, что этот процент обусловлен только брендом Зеленского. По его мнению, как только начнет падать рейтинг президента, доверие к его партии тоже снизится. Правда, эксперт Александр Антонюк добавляет, что навредить рейтингу "слуг" может скандал с депутатом Брагарем.

До этого момента все конфликты и скандалы "Слуги народа" происходили между собой (в партии, – 24 канал). Среднестатистический избиратель, особенно голосовавший за партию, смотрел на это как на элемент шоу. Однако эта ситуация (с Брагарем и собакой, – 24 канал) уже зацепила,

– пояснил Антонюк.

Что известно о скандале с депутатом Евгением Брагарем?

1 февраля 2020 года в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в две тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги. Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь, который был гостем эфира, сразу нашел ответ на вопрос женщины – предложил ей продать собаку "элитной породы" и спокойно заплатить за коммуналку.



Такой совет нардепа вызвал волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" извинились за слова своего коллеги. Однако фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.



Политическая партия "Слуга народа"

"Европейская солидарность"

Сторонников "Европейской солидарности" стало больше – свыше 12%, хотя еще полгода назад было 8%. Такой прирост эксперты объясняют допросами Петра Порошенко в ГБР и постоянством позиции.

В Украине любят так называемых политических мучеников. Риторика "Европейской солидарности" является довольно четкой, понятной,

– сказал Тарас Семенюк.



Политическая сила "Европейская солидарность"

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Людей, которые готовы проголосовать за эту партию, тоже стало больше. Теперь рейтинг политической силы, по данным исследования, достигает почти 14%. Однако на выборах было 13%. Экспертов такая цифра настораживает, ведь речь идет о росте рейтинга противоположных конфликтных взглядов.

Это риск не для Зеленского, это риск для страны. Чем больше поляризация, тем больше шансов, что мы можем вернуться в 2014 год со всеми негативными последствиями того периода,

– рассказал политолог Владимир Фесенко.

Что интересно, прирост рейтинга "Пппозиционная платформа – за жизнь" получила от пророссийских сторонников.



Партия " Оппозиционная платформа - за жизнь"

"Голос"

Электорат "Голоса" оттянула "Европейская солидарность". Партия Святослава Вакарчука, согласно опросу, потеряла более половины сторонников. По словам экспертов, эта политсила слишком непоследовательна.

Забудь, что ты артист. Будь добр, присутствуй здесь и займи более активную и конструктивную позицию. Еще один момент – фракция должна давать четкие позиции на те вопросы, которые сейчас волнуют общество,

- утвердил Александр Антонюк.

Политологи советуют "Голосу" работать не только в Верховной Раде, но и на местах в регионах. Значительных изменений в рейтинге пока не прогнозируют, хотя на украинском политическом фронте будет продолжаться борьба старых политических сил с молодыми политиками.



Политическая партия "Голос"