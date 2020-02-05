Які партії підтримують українці: цікаві результати опитування

У Центрі Разумкова провели опитування, яке допомогло зрозуміти, які політичні партії українці підтримують найбільше. Людей запитували, за яку політсилу вони б віддали свій голос, якби вибори до Верховної Ради відбулись найближчої неділі.

Згідно з результатами опитування, стабільний рейтинг у партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 8%. Рейтинги інших політсил частково змінились.

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"Слуга народу"

Партія займає першість у рейтингу. За неї готові проголосувати 45,4% громадян. Політолог Тарас Семенюк ствердив, що цей відсоток зумовлений лише брендом Зеленського. На його думку, як тільки почне падати рейтинг президента, довіра до його партії теж знизиться. Щоправда, експерт Олександр Антонюк додає, що нашкодити рейтингу "слуг" може скандал із депутатом Брагаром.

До цього моменту всі конфлікти та скандали "Слуги народу" відбувались між собою (у партії, – 24 канал). Середньостатистичний виборець, особливо той, що голосував за партію, дивився на це як на елемент шоу. Однак ця ситуація (з Брагаром та собакою, – 24 канал) вже зачепила,

– пояснив Антонюк.

Що відомо про скандал з депутатом Євгенієм Брагаром?1 лютого 2020 року до студії одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у дві тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги. Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар, який був гостем ефіру, одразу знайшов відповідь на запитання жінки – запропонував їй продати собаку "елітної породи" і спокійно заплатити за комуналку.



Така порада нардепа викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" вибачились за слова свого колеги. Однак фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.



Політична партія "Слуга народу"

"Європейська солідарність"

Прихильників "Європейської солідарності" стало більше – 12,3%, хоча ще пів року тому було 8%. Такий приріст експерти пояснюють допитами Петра Порошенка у ДБР і сталістю позиції.

В Україні люблять так званих політичних мучеників. Риторика "Європейської солідарності" є доволі чіткою, зрозумілою,

– сказав Тарас Семенюк.



Політична сила "Європейська солідарність"

"Опозиційна платформа – За життя"

Людей, які готові проголосувати за цю партію, теж стало більше. Тепер рейтинг політичної сили, за даними дослідження, 13,8%. Однак на виборах було 13%. Експертів така цифра насторожує, адже йдеться про зростання рейтингу протилежних конфліктних поглядів.

Це ризик не для Зеленського, це ризик для країни. Чим більша поляризація, тим більше шансів, що ми можемо повернутися у 2014 рік з усіма негативними наслідками того періоду,

– розповів політолог Володимир Фесенко.

Що цікаво, приріст рейтингу "Опозиційна платформа – За життя" отримала від проросійських прихильників.



Партія "Опозиційна платформа – За життя"

"Голос"

Електорат "Голосу" відтягнула "Європейська солідарність". Партія Святослава Вакарчука, згідно з опитуванням, втратила понад половину прихильників. Зараз її рейтинг – 2,5%. За словами експертів, ця політсила надто непослідовна.

Забудь, що ти артист. Будь добрий, будь присутній тут і займи більш активну і конструктивну позицію. Ще один момент – фракція повинна давати чіткі позиції на ті питання, які зараз турбують суспільство,

– ствердив Олександр Антонюк.

Політологи радять "Голосу" працювати не тільки у Верховній Раді, а й на місцях у регіонах. Значних змін у рейтингу поки не прогнозують, хоча на українському політичному фронті триватиме боротьба старих політичних сил з молодими політиками.



Політична партія "Голос"