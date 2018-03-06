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Какие потери понесла Россия в Сирии – красноречивая инфографика

648 Читати новину українською
Российская армия в Сирии
Российская армия в Сирии / nsn.fm

По официальным данным, за время военной кампании России в Сирии российская армия потеряла 13 самолетов и вертолетов. При этом, по сообщению некоторых СМИ, на самом деле Россия потеряла 23 военных самолета и вертолета.

Об этом пишет издание ТСН.

Так, один из самолетов разбился при заходе на посадку. Тогда погибли десятки людей.

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Также с начала операции Минобороны России потеряло в Сирии два истребителя Су-24, один Су-33, один МиГ-25, один Су-25 и один транспортный самолет Ан-26.

Последний разбился 6 марта на авиабазе Хмеймим. В результате аварии погибли 32 человека. В Сирии Россия потеряла семь военных вертолетов – по два Ми-8 АМТШ, Ми-28, Ми-35 М и один Ми-24.

Кроме того, по неподтвержденным российскими властями данным, Россия потеряла еще семь истребителей, военно-транспортный самолет Ан-72, разведчик Ан-30 и два вертолета Ми-35 М.

Яких втрат зазнала Росія у Сирії

Потери России в Сирии

Теги: Новости России Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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